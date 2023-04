Ex-jogador Kaká posta clique ao lado da mãe e fãs apontam semelhança: "Iguaizinhos"

O ex-jogador Kaká compartilhou uma foto ao lado da mãe para comemorar seu aniversário de 61 anos

O ex-jogador de futebol Kaká(41) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Simone Leite, que completou 61 anos de vida nesta quarta-feira, 26.

No clique publicado no feed do Instagram, o ex-atleta surge sorridente abraçado com a mãe, e na legenda, ele aproveitou para deixar uma linda mensagem.

"26.04 Aeeeee mamma!! Parabéns!! Feliz aniversário pra minha mãe!! Que o Senhor continue te enchendo do Espírito Santo. Que você continue forte e saudável. Que seja ainda mais capacitada com sabedoria e conhecimento da palavra de Deus pra ensinar o caminho, a verdade e a vida. Que a luz de Jesus continue brilhando através de você todos os dias!!! Mãe você transborda o amor de Cristo pra todos que estão ao seu redor!!! Te amo", declarou o marido de Carol Dias (27).

A foto de Kaká com a mãe chamou a atenção dos internautas, que apontaram a semelhança entre eles. "Precisa nem de teste de DNA", brincou um seguidor. "Mãe e filho iguaizinhos. Que lindos", escreveu outro. "Carinha de um, focinho do outro", comentou uma fã. "Mãe do Kaká parece mais ele que o próprio Kaká", se divertiu mais uma.

Confira a foto de Kaká ao lado da mãe:

Dois meses da filha caçula

Na última quinta-feira, 20, Carol Dias (27) encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros do mesversário da filha caçula, Sarah, que completou dois meses de vida. A pequena é fruto do de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, que também se derreteu no momento especial com a família.

Pelo Instagram, a mamãe coruja abriu um álbum de fotos da celebração, feito pela fotógrafa Hannah Rocha. Para comemorar a ocasião em grande estilo, Sarah e a irmãzinha mais velha, Esther (2), surgiram vestidas da personagem da Disney, a Pequena Sereia, combinando com a temática da festa.

Na legenda, a influencer revelou mais detalhes da comemoração e se derreteu pela pequenina: "2 meses da minha pequena branquelinha, minha pimentinha, minha Sarinha", ela escreveu revelando os apelidos da bebê.

