Cresceu! Kaká surge em clique raríssimo com primogênita e choca: "Cópia fiel!"

Ex-jogador de futebol Kaká choca fãs ao aparecer em clique inédito ao lado da herdeira; veja

Na manhã deste domingo, 23, o ex-jogador de futebol Kaká (40) surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro raríssimo ao lado da filha mais velha, Isabella Celico. Aproveitando, o aniversário de 12 anos da primogênita, ele fez uma declaração de amor lindíssima nas redes sociais.

No clique em questão, feito durante o show do Coldplay, o esportista aparece com a herdeira nos ombros, ambos com sorrisões no rosto.

"23.04 dia de celebrar a vida da minha Bella. Já são 12 anos , passa rápido sim, mas com a certeza de que estamos construindo um relacionamento de muito amor. De tempo juntos e experiências pai & filha que são inesquecíveis. Papai te ama demais, e seguimos fortalecendo nossa linda relação. Te amo minha filha ", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs morreram de amores. "A genética do Kaká é incrível, as crianças são a cópia fiel dele!", disse uma internauta. "Meu Deus desse tamanho já! Lembro dela bebê haha parabéns Bella! Muitaaas felicidades!", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Linda, Viva a vida dela!!".

Vale lembrar que Bella é fruto do antigo relacionamento do empresário com Carol Celico, com quem também teve Luca, de 14 anos. Kaká também é pai de Esther, de dois anos, e a recém-nascida Sarah, com sua atual esposa Carol Dias (27).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE KAKÁ:

Kaká reúne a esposa, Carol Dias, e os quatro filhos em foto

O ex-jogador de futebol Kaká encantou os seguidores nas redes sociais ao reunir sua família em um clique encantador. Na imagem, o ex-atleta aparece ao lado da esposa, Carol Dias, de suas duas herdeiras com a modelo, Esther, Sarah, e de seus filhos do relacionamento anterior com Carol Celico, Luca,e Isabella.