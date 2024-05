Maria Padilha entrega bastidores de cena inusitada com Marco Ricca em Justiça 2: 'Loucura'

ATUANDO COM AMIGO

Em entrevista à CARAS Brasil, Maria Padilha elogiou trama realista de Justiça 2 e como ter um elenco repleto de amigos foi importante para ajudar na atuação dos atores

Maria Padilha (63) está de volta à TV Globo depois de passar alguns anos distante da emissora. Presente no elenco da segunda temporada da série Justiça a atriz não tem dúvida que está prestes a estrear em um dos melhores trabalhos de sua carreira. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista revelou detalhes dos bastidores da produção e como a parceria com Marco Ricca (61) foi essencial para o resultado positivo.

"Foi um prazer [estar em Justiça 2], porque tudo que o ator quer é sair de si e a minha personagem é completamente diferente de mim. Então foi uma maravilha poder fazer e, [principalmente], na companhia do Marco Ricca, que é um ator que eu admiro demais, que eu sempre gostei", afirma.

Em Justiça 2, Maria Padilha viverá Silvana, uma mulher que sofre com violência doméstica do marido, interpretado por Marco Ricca. Os dois serão responsáveis pela prisão injusta do motoboy Balthazar (Juan Paiva), um dos protagonistas da história.

"É uma história muito tensa, a Silvana é um personagem que sofre muito, mas eu me diverti muito fazendo, porque os atores eram maravilhosos, o texto ótimo, o personagem incrível", disse a atriz, que continuou avaliando a série como uma experiência inédita dentro de sua carreira. "Eles conseguiram uma coisa que a série tem um tom de interpretação que é muito legal, porque ela é pouco cinematográfica, pequena. A gente tem que usar muita verdade para contar uma mentira", completa.

A parceria de Maria e Marco acabou gerando situações inusitadas entre os dois, que são amigos de muitos anos. Segundo a artista, em diversos momentos eles tiveram que fazer pausas, já que estavam atuando em cenas que fugiam bastante da realidade dos dois. "A gente se divertiu muito também. Nos piores momentos a gente teve umas quebras bestianas e a começavamos a rir nos momentos de tortura, porque a gente olhava e falava: 'Olha que loucura que a gente tá fazendo'", relembra.

A nova temporada de Justiça estou no Globoplay nesta quinta-feira, 11. Além de Maria Padilha, a produção também conta com participação de nomes como Nanda Costa, Murilo Benício, Paolla Oliveira, Juan Paiva, Alice Wegmann, Marcello Novais, Julia Lemmertz, Belize Pombal, Xamã, Marco Ricca, Danton Mello e Leandra Leal.