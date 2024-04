Foto com Madonna mudou a vida de policial brasileiro: 'Não sabia que era ela'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leonardo Fernandes conta que Madonna pediu para tirar uma foto com ele e confessa desejo de reencontrá-la

O policial militar Leonardo Fernandes (36) viu sua vida se transformar quando ganhou fama mundial, após ter sua foto ao lado de Madonna (65) viralizar. Em 2017, quando tinha 29 anos, ele chamou a atenção por sua beleza ao fazer parte da equipe que escoltou a cantora, quando ela visitou o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Desde então, o rapaz ganhou várias oportunidades como modelo e, hoje, concilia a carreira com a da polícia. Em entrevista à CARAS Brasil, o oficial relembra os bastidores do momento em que esteve bem pertinho da rainha do pop. “Não sabia que era ela”, confessa.

Leonardo se diverte ao contar sua história com Madonna. "Esse dia foi muito engraçado, porque até a gente estava tentando ver quem ia para o apoio. Eu, de início, falei que queria ir nesse apoio, mas não era Madonna, não, era apoio normal. Sempre apoiava a UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), isso era normal. Aí, do nada, a gente lá conversando, chegou um carro preto e um prata, eram dois carros. Eu sei que um carro era preto, que era o carro que ela estava. Aí, ela desceu do carro, com a roupa camuflada, de óculos escuros e um chapéu. Passou por uma viela, que eu não estava, que é por trás de onde eu estava, foi na parte lá de cima da Providência, que se chama Casa Amarela, que tem até uma lua lá, tinha uma ONG, se não me engano. Aí, nessa ONG, ela tirou várias fotos, depois desceu, passou por várias equipes policiais. A última equipa, era onde eu estava", diz.

Leonardo revela que a cantora pediu para tirar uma foto com ele, que não sabia que ela era a Madonna. "Ela passou, voltou e pediu pra tirar uma foto. Tirou a foto do celular dela, entendeu? Aí, veio o jornalista da ONG lá, da Casa Amarela e tirou outra foto, pediu para tirar outra foto. Nesse meio tempo, eu não sabia que era a Madonna, momento nenhum sabia que era ela, nenhum. Até porque fui criado no anterior e nunca tive muito acesso à internet, computador, essas coisas, minha família sempre foi humilde, não tinha nem rede social nessa época", confessa.

"Criei a rede social a partir dessa foto, porque o colega estava comigo e falou: 'Irmão, acho que é a Madonna. Eu até brinquei com ele: 'Duvido que é a Madonna. De nome eu sabia quem era, só não acompanhava. Criei o Instagram, a primeira pessoa que segui foi ela. Depois de cinco minutos, foi até engraçado, olhei pra cara do colega e disse: 'Irmão, se for ela, ela vai postar a foto'. É tipo quando a gente é criança, a gente fala assim, quando vê um arco-íris: No final do arco-íris, tem um pote de ouro. Aí eu falei para o colega: Se for ela, eu estava com o pote de ouro na mão e perdi'. Aí, cinco minutos depois, ela posta a foto. Nossa, enxurrado de ligações", continua.

O policial viu sua vida mudar no mesmo dia. "Recebi muitas ligações de colegas e muitas mensagens, de agradecimento pela foto, de parabéns. Minha própria mãe me ligou, quando descobriu a situação. Falou comigo que ficou feliz porque ela é fã da Madonna. Falou assim, até brincou comigo: 'É, meu filho, eu sou fã. Sou fã dela. E meu filho que tira foto'. Brincou assim comigo ainda (risos)", fala.

Leonardo Fernandes ao lado de Madonna, no Rio de Janeiro, em 2017 - Divulgação/Juliano Mendes Assessoria

CARREIRA DE MODELO

Leonardo fechou contrato com uma das mais conceituadas agências de modelos masculinos do País, sete meses depois de ter tido os seus minutos de fama repentina. “A foto postada mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Comecei a fazer fotos, como modelo pela agência 40 Graus Models, com a qual eu tenho contrato. Me sinto muito realizado porque fui criado no interior, uma vida tranquila. Nunca fui de ter muita coisa, porque minha família é humilde, mas a gente vai vencendo a vida. Deus é muito bom, vai ajudando a gente a vencer na vida. Essa vida de modelo foi muito boa para mim porque conheci várias pessoas, vários locais. E essa oportunidade para mim foi muito boa”, ressalta.

O oficial conta também como concilia as carreiras. “É um pouquinho difícil conciliar por causa de escala, mas se for algo antecipado, consigo conciliar porque é uma troca de serviço, entendeu? Aí, não é tão difícil. E o assédio é normal. Sempre lidei normal com assédio, sou um cara muito muito tranquilo, cabeça. A vida é para ser vivida, e a gente tem que ter educação em qualquer área. Isso aí nunca vai mudar minha vida”, afirma.

DESEJO DE REENCONTRAR MADONNA

Madonna já está no Rio de Janeiro para o show que fará na praia de Copacabana, no sábado, 4, e o modelo quer tentar reencontrá-la. “Estou tentando ver se eu consigo encontrá-la para gradecer esse marco histórico na minha vida. Fiquei conhecido mundialmente, né? Por causa da foto dela. Na minha cidade, então, nem se fala. Sou conhecido na Polícia Militar como Leo Madonna, então, levo o nome dela como se fosse um sobrenome. Se você chegar aqui no batalhão e perguntar, que o meu nome de guerra é Fernandes (...) Onde está o Fernandes? Aí a pessoa vai falar assim: ‘Quem é Fernandes?’. Você, então, fala: ‘O Leo Madonna’. Aí sim (risos). Ficou um marco na minha vida. Fico muito feliz”, salienta.

Leonardo Fernandes está solteiro atualmente. “Mas, mesmo na época quando eu namorava, sempre fui um cara aberto de falar as coisas, de saber colocar cada coisa no lugar. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida. Se a pessoa que está com você não quer crescer, não quer te ajudar a crescer, é melhor você seguir a vida sozinho e ir ao rumo dos seus sonhos. Essa foto com a Madonna abriu várias portas para mim. Então, não podia deixar de aproveitar as oportunidades”, finaliza.