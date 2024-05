Pedro Scooby encanta ao mostrar momento divertido com a filha caçula, Aurora

Filha caçula de Pedro Scooby e Cintia Dicker, a pequena Aurora roubou a cena ao surgir encantada observando o treino do pai

O surfista Pedro Scooby dividiu com os seguidores alguns registros fofíssimos com a filha caçula, Aurora, de 1 aninho de vida. A pequena, fruto de seu casamento com a modelo Cintia Dicker, roubou a cena ao surgir junto com o ex-BBB durante um momento de treino em casa.

No vídeo compartilhado por Scooby em seus stories no Instagram, a bebê aparece encantada enquanto observa o pai se exercitando. "Ela gosta de treinar com o papai", se derreteu o atleta na legenda da postagem.

Além de Aurora, o surfista também é pai de mais três filhos: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 8, frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani. O primogênito do famoso, inclusive, está morando atualmente com ele no Rio de Janeiro.

Recentemente, Luana fez um novo desabafo ao comentar a respeito da decisão do filho em se mudar para a casa de Pedro Scooby. Ao ser questionada por um internauta sobre como estava seu coração longe do herdeiro, a atriz respondeu: "Ainda tenho dificuldade em falar".

Pedro Scooby e a filha caçula - Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby elogia decisão de Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais na madrugada de sexta-feira, 17, para compartilhar um desabafo a respeito do Festival de Cannes, na França. Em seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22 elogiou a esposa, Cintia Dicker, por cancelar sua ida ao evento em meio a tragédia das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

A modelo decidiu seguir no Brasil para auxiliar as vítimas das regiões afetadas. Na última semana, Pedro Scooby retornou para sua casa, no Rio de Janeiro, após passar alguns dias resgatando pessoas ilhadas no RS.

Através de um texto, o famoso deixou uma 'indireta' aos brasileiros que escolheram marcar presença no Festival de Cannes. "Nada contra quem foi, até porque cada acho que cada um está no seu corre diário, para trabalhar e não deixar a peteca cair…", iniciou ele.

E completou: "Mas muito orgulho da minha mulher Cintia Dicker, que cancelou sua ida para trabalhar em Cannes, para ficar enchendo caminhões de doações para o Rio Grande do Sul". A esposa de Pedro Scooby repostou a mensagem do surfista e concordou com o recado: "Te amo! Cannes pode esperar, o RS não".