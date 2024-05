Belo fala sobre relação de amizade com Denilson após fim da briga

Amigos? Após quitar a dívida com Denilson, o cantor Belo elogiou o ex-jogador e falou sobre a reconciliação: 'Quero que ele venha'

Tudo em paz entre Belo e Denilson! Após uma briga judicial de mais de 20 anos, o pagodeiro e o comentarista fizeram as pazes e colocaram um ponto final na desavença que causou o fim da amizade entre eles. Em participação no programa 'Conversa com Bial', exibido na madrugada desta terça-feira, 21, na Globo, o pagodeiro confirmou que tudo está resolvido.

O fim da briga aconteceu após Belo realizar o pagamento da dívida ao ex-jogador. Ao longo de sua entrevista com Pedro Bial, o artista fez questão de elogiá-lo. "Denilson sempre foi maravilhoso, sempre gostou de pagode, inclusive quem o levou para o Soweto fui eu", declarou.

"Tudo resolvido, quero até que ele venha tocar aquele tantazinho [tantã, instrumento musical] murcho no palco", se divertiu Belo. O apresentador da atração ainda exibiu um vídeo gravado por Denilson onde ele reforça que os dois estão em paz.

"Tá tudo certo entre eu e o Belo. Ele não deve nada. Existia uma pendência de uma parcela, mas já foi resolvida e tá tudo certo. Vida que segue. A única coisa que pode acontecer daqui pra frente é o pai tocar tantã na turnê do Soweto. É a única parada que pode acontecer. Será?", disse o comentarista, arrancando risadas do grupo de pagode.

Recentemente, Denilson surpreendeu os internautas ao parabenizar Belo ao vivo em seu programa 'Jogo Aberto', da Band. Na ocasião, o comentarista aproveitou o fim da briga judicial e desejou feliz aniversário ao cantor.

Soweto no Conversa com Bial - Foto: Reprodução / Instagram

Entenda a briga entre Belo e Denilson

Em meio à polêmica do fim do casamento com Gracyanne Barbosa (40), Belo recebeu uma mensagem especial do ex-jogador de futebol Denilson (46), no programa Jogo Aberto, da Band, onde é comentarista. Durante muitos anos, o ex-atleta tentou receber do cantor uma dívida milionária por causa da quebra de contrato com o grupo Soweto.

Após 23 anos, o artista quitou o débito e eles voltaram a ser amigos e a se falar publicamente. A CARAS Brasil relembra a seguir a longa batalha na justiça e o momento em que ambos retomaram a amizade.

Tudo começou com a saída de Belo do Soweto, que despontava no cenário musical pelo Brasil, com músicas como Farol das Estrelas e Não Foi A Toa. O artista foi vocalista do grupo entre 1993 e 2000, quando lançou carreira solo. Denilson, que em 1998 havia comprado os direitos da banda, não gostou nada da decisão do cantor e o processou por quebra de contrato, danos morais e outros prejuízos. Na ocasião, ele exigiu R$ 6 milhões de Belo. Confira mais detalhes!