Amiga de Taylor Swift relata incêndio na cozinha da cantora: "Sabemos como usar um extintor"

Taylor Swift precisou apagar um incêndio em sua cozinha enquanto compunha música com a amiga, Gracie Abrams; confira o momento

Que perigo! A cantora pop Taylor Swift viveu uma situação inusitada nesta semana. Em vídeo compartilhado por Gracie Abrams nesta sexta-feira, 21, a artista surgiu tentando apagar um breve incêndio que se iniciou em sua cozinha.

No momento, a famosa estava compondo uma música com a amiga, também cantora, quando de repente precisou usar um institor para desfazer o fogo.

"Escrever esta música inteira das 2h às 6h foi uma das mais divertidas que já tive na minha vida. @taylorswift, agora sabemos como usar um extintor. Eu te amo", escreveu Gracie Abrams na legenda da publicação, que também continha um registro da canção que compuseram juntas.

BOMBEIRA! Gracie Abrams compartilhou o vídeo em que Taylor Swift apaga um pequeno incêndio em sua cozinha. 😂



"Nossas bolsas estão arruinadas. E meus sapatos. E todo o cômodo, eu acho" pic.twitter.com/IqyaAhNIqF — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) June 21, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracie Abrams (@gracieabrams)

Briga entre Taylor Swift e Scooter Braun irá ganhar documentário

A briga entre a cantora Taylor Swift e o ex-empresário musical Scooter Braun irá ganhar um documentário! A plataforma de streaming Max anunciou que irá lançar nesta sexta-feira, 21 de junho, o Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood, série documental que irá narrar as desavenças entre os dois sobre o catálogo musical da cantora.

Segundo o site The Hollywood Reporter, a série contará com dois episódios, que irá narrar a disputa de US$ 300 milhões entre os dois, que se iniciou em 2019. Na época, Braun havia comprado o catálogo de Swift da Big Machine Records, se tornando dono dos direitos dos seis primeiros álbuns da cantora por sua antiga gravadora.

Cada um dos episódios irá abordar o ponto de vista de ambos os lados da história. Para isso, a série irá trazer advogados e jornalistas para explicar os desdobramentos dessa disputa, que levou Taylor Swift a regravar seus álbuns a partir de 2021.

O primeiro irá falar sobre Taylor, que relata que a venda de seu catálogo foi realizada antes mesmo dela ser consultada. Já o segundo irá mostrar o lado de Braun, que alegou que Swift teria se recusado a negociar a compra de seus álbuns.