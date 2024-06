Briga entre Taylor Swift e Scooter Braun irá ganhar documentário

Anos após seu desentendimento, briga entre a cantora Taylor Swift e o ex-empresário Scooter Braun irá ganhar documentário; saiba mais detalhes!

A briga entre a cantora Taylor Swift e o ex-empresário musical Scooter Braun irá ganhar um documentário! A plataforma de streaming Max anunciou que irá lançar nesta sexta-feira, 21 de junho, o Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood, série documental que irá narrar as desavenças entre os dois sobre o catálogo musical da cantora.

Segundo o site The Hollywood Reporter, a série contará com dois episódios, que irá narrar a disputa de US$ 300 milhões entre os dois, que se iniciou em 2019. Na época, Braun havia comprado o catálogo de Swift da Big Machine Records, se tornando dono dos direitos dos seis primeiros álbuns da cantora por sua antiga gravadora.

Cada um dos episódios irá abordar o ponto de vista de ambos os lados da história. Para isso, a série irá trazer advogados e jornalistas para explicar os desdobramentos dessa disputa, que levou Taylor Swift a regravar seus álbuns a partir de 2021.

O primeiro irá falar sobre Taylor, que relata que a venda de seu catálogo foi realizada antes mesmo dela ser consultada. Já o segundo irá mostrar o lado de Braun, que alegou que Swift teria se recusado a negociar a compra de seus álbuns.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Brasil (@streammaxbr)

Entenda a briga entre Taylor Swift e Scooter Braun

Após o lançamento de seu álbum Reputation, em 2017, Taylor Swift anunciou que estava saindo da Big Machine Records, gravadora que acompanhou sua carreira desde o início. Pouco tempo depois, o ex-empresário Scooter Braun, que na época era responsável por artistas como Justin Bieber e Ariana Grande, acabou comprando a gravadora por US$ 300 milhões, se tornando dono do catálogo de Swift.

Após Taylor descobrir a notícia, ela veio a público para manifestar sua chateação por não ter sido consultada antes da venda e por não ter tido a oportunidade de comprar seu catálogo antes de Braun. Ela também expressou seu incomodo por Scooter ter se tornado dono de suas músicas, já que ele foi um dos principais responsáveis pelo bullying virtual que ela sofreu em 2016, após briga com Kanye West e Kim Kardashian.

Desde 2021, Taylor vem regravando todos os seus seis primeiros álbuns, com a intenção de se tornar dona de suas músicas novamente. Até então, ela já regravou Fearless (2009), Speak Now (2010), Red (2012) e 1989 (2024). Os álbuns Taylor Swift (2006) e Reputation (2017) ainda não foram relançados por Swift.