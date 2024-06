Aos 66 anos, Rosane Gofman foca em carreira no teatro: ‘Fazer até ficar velhinha’

Em entrevista à CARAS Brasil, a renomada atriz da Globo, Rosane Gofman, fala sobre teatro, terceira idade e revela projeto

Conhecida por icônicos papéis nas tramas da Globo, a atriz Rosane Gofman (66), está brilhando no teatro. Em cartaz com a peça Eu Sempre Soube, a artista é a estrela do monólogo que discorre sobre o amor de uma mãe por um filho. Em entrevista à CARAS Brasil, Rosane fala sobre o período atual de sua carreira e revela futuro projeto teatral.

“Têm sido muito especial. Eu acho que Eu Sempre Soube é pra fazer até ficar velhinha, porque é uma peca que traz um retorno, modifica a vida das pessoas, eu recebo um amor tão especial, sabe? Tem gente que muda o olhar a respeito da comunidade LGBTQIAPN+, então assim, a minha posição enquanto artista que faz pensar, que muda o mundo apesar de ser em pequenas gotas.” disse a atriz à CARAS Brasil.

O espetáculo Eu Sempre Soube, conta a história da jornalista Majô Gonçalo, que está lançando um livro chamado Eu Sempre Soube e palestrando a respeito das mães de pessoas LGBTQIAPN+, que apoiam e são capazes de tudo pelos seus filhos. Com texto e direção de Márcio Azevedo, a montagem que já rodou diversas cidades, estará em cartaz em São Paulo-SP, no Teatro das Artes no dia 29 de junho.

Foto: Roberto Cardoso

Com quase 50 anos de carreira no teatro e na televisão e responsável pelo Teatro Escola Rosane Gofman há 33 anos, Rosane afirma que não sente nenhuma falta em sua carreira, nem de trama, nem de personagem que ainda não tenha feito. Satisfeita com a sua trajetória, a artista revela à CARAS Brasil, que está trabalhando também em um novo projeto: “Eu tô preparando a minha próxima peça, Moderninha, que é também uma crítica, uma comédia sobre a terceira idade, através de um personagem.” conta.

E continua: “Eu faço 50 anos de carreira ano que vem e tenho 66 anos, então estou falando sobre esse momento que eu vivo e acho que vai ser importante, no sentido de as pessoas se identificarem, entenderem e rirem junto comigo.” finaliza.