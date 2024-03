Maurício Machado sobre ser 'torturado' por Osmar Prado nos palcos: 'É um luxo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maurício Machado comenta parceria com Osmar Prado em nova peça e reflete sobre papel no teatro

Maurício Machado divide os palcos com Osmar Prado na peça O Veneno do Teatro, em cartaz no SESC Santana, em São Paulo, até 24 de março. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre ser 'torturado' pelo veterano na trama, reflete sobre papel no teatro e comenta parceria: "É um luxo".

"Sempre tive apreço e fascínio pelos veteranos, os patrimônios e verdadeiras histórias que ajudaram a construir a cultura nacional e pavimentaram tudo. Ao lado de Chico Anysio, Osmar Prado sempre foi uma referência e inspiração de modelo de ator que eu desejava ser", compartilha Maurício Machado , que contracena pela primeira vez com Osmar Prado em O Veneno do Teatro.

"É uma responsabilidade estar com ele, mesmo com meus 36 anos de carreira. Qualquer ator pode parecer um principiante ao lado desse gigante perante o público. A peça exige muito de nós dois, são personagens grandiosos. O equilíbrio e a sintonia entre as interpretações são condições neste soberbo jogo. Um levanta e o outro corta, e vice-versa", acrescenta o ator.

Na trama, o artista dá vida ao personagem Gabriel de Beaumont, que enfrenta um jogo psicológico enquanto interpreta uma peça teatral e sofre nas mãos do psicopata Marquês, vivido por Osmar Prado . "A importância é nos espelharmos em até onde o sombrio do ser humano é capaz de chegar", destaca Maurício Machado.

"A plateia é arrebatada pela montagem cheia de qualidades na sua estética. Cenários, figurinos, trilha, tudo que deixa o público com a sensação de estar dentro de um filme de suspense", ressalta o ator.

Com planos para estender a temporada da peça, Maurício Machado conta que a produção ainda vai passar em abril por Belém, no Theatro da Paz, Goiânia, no Teatro Madre Garrido, e Porto Alegre, no Theatro São Pedro. Em maio, a trama estreia no Rio de Janeiro, no Teatro Firjan Sesi, além de passar por Niterói e retornar para São Paulo, desta vez no Teatro J. Safra.

"Tem sido um prazer grandioso estar em um texto magistral com meu ídolo e parceiro que, apesar do amor e respeito que conquistei na profissão, me ensina todo dia o resgate do amor que ele esbanja pela atuação. Estamos sempre aprendendo na vida. Com 36 anos de carreira, no momento em que passo a dividir minhas experiências e vivências, poder aprender e trocar com esse mestre é um prêmio e um luxo", completa Maurício Machado.

FOTOS: RAFA MARQUES