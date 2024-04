Rosane Gofman revela verdadeiro motivo para vender casa no Rio de Janeiro

Rosane Gofman colocou à venda sua casa por mais de R$ 1 milhão no Rio de Janeiro e revelou o verdadeiro motivo para sair do local

A atriz Rosane Gofman surpreendeu ao revelar o verdadeiro motivo para vender sua casa no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Jornal O Globo, ela contou que se separou do marido, o cinegrafista Luiz Maidana, e eles vão vender a casa para dividir o valor do imóvel .

"Eu estou me separando, depois de 30 anos de casada. Na verdade, a gente comprou a casa há pouco tempo, tem uns quatro anos. Eu sou apaixonada por ela, mas a gente tem que vender para dividir o dinheiro. Amo meu quarto, ele é gigante, maravilhoso. Eu moro na Floresta da Tijuca, então eu vejo tucanos. É lindo demais. Mas tem essa questão", disse ela.

A casa fica localizada no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e tem 387 metros quadrados. O local possui quatro quartos, dois andares, área gourmet e quintal amplo. O valor inicial da venda era de R$ 1,4 milhão, mas o ex-casal há reduziu o valor para R$ 1,25 milhão.

Com a venda do imóvel após a separação, ela quer comprar um novo lar. "Eu pretendo mudar para um apartamento pequeno. Estarei sozinha. Vou receber meus netos. Eu tenho sete! Mas vou ficar mais tranquila", afirmou.

