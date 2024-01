Detalhe no quarto de Jojo Todynho rouba a cena: ‘Só eu reparei?’

Jojo Todynho grava vídeo só de pijama em seu quarto e um detalhe na decoração do espaço chama a atenção e divide opiniões

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais ao gravar um vídeo apenas de pijama curtinho e justo para seus fãs. A beldade apareceu com o look de dormir logo cedo ao exibir sua alegria ao dançar na frente na câmera. Porém, um detalhe roubou a cena.

Os fãs repararam que ela tem uma escadinha ao lado da cama. Alguns seguidores comentaram sobre o item inusitado no quarto da musa, já que a escadinha poderia ser um auxílio para ela subir na cama alta. “Só eu reparei na escada da cama da rainha?”, questionou outro. “A escadinha é tudo”, disse um fã. “Amo o banquinho para subir na cama. Lenda!”, escreveu outro. “O banquinho para subir na cama me quebrou. Amei”, declarou mais um.

Porém, outros internautas informaram que a escadinha pode ser para o cachorro de Jojo. “A escada é do dog dela”, disse um seguidor.

Qual é o peso atual de Jojo Todynho?

A cantora Jojo Todynho surpreendeu os seus fãs ao celebrar uma nova conquista em sua vida fitness. A estrela passou pela cirurgia bariátrica há cinco meses e está focada em perder peso para melhorar sua saúde. Para isso, ela se dedica aos exercícios físicos e à alimentação saudável. Tanto que ela já vê os resultados na balança e contou qual é o seu peso atual.

Nos stories do Instagram, a funkeira comemorou o seu peso atual com um sorrisão no rosto. Ela contou que está com 100 quilos. "Olha, hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem, 100 [kg] tá, bebê? Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos. Até o Carnaval, vocês me aguardem", disse ela.

Então, ela contou que cuida de sua saúde em sua rotina. "Vim fazer o meu soro. Tem que fazer reposição de soro, tem que fazer reposição de ferro, tem que fazer [reposição de] aminoácido, tem que treinar, tem que se tratar, 'vamo bora'. Tem que ter acompanhamento nutricional, com endócrino e com seu cardiologista", declarou.

Por fim, a estrela brincou sobre o seu foco na boa forma. "Estou ótima, coração só batendo de amor. Gracyanne, vou chegar no seu patamar. Que felicidade", disse ela, citando a musa fitness Gracyanne Barbosa.