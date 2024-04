Com câncer terminal, influenciadora desabafa após ameaça de infarto

Dias após se casar, a influenciadora Isabel Veloso precisou interromper a lua de mel por questões de saúde: 'Infelizmente'

A influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30, para atualizar os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. Diagnosticada com câncer terminal, ela, que se casou no religioso no dia 22 de abril, precisou interromper a lua de mel após sentir um mal estar durante a viagem com o marido.

Através de seu Instagram, já em casa, Isabel publicou uma foto de um cilindro de oxigênio e explicou que passou por uma ameaça de infarto. "As dores voltaram, a cânula de oxigênio em volta do nariz também... Tive uma ameaça de infarto ontem 29/04 devido a localização do tumor, morfina e ansiedade. Tudo trabalhando junto..", iniciou ela.

Em seguida, a influenciadora digital garantiu que estava se recuperando do susto e ressaltou o desejo de poder seguir com a lua de mel após sua melhora. "Agora estou melhor, dentro do quadro esperado. Sigo em casa me recuperando e torcendo pra conseguir continuar a viagem de lua de mel, que infelizmente, foi interrompida. Obrigada pelas mensagens de carinho e conforto. Podem ficar tranquilos agora", finalizou.

Isabel Veloso também detalhou o ocorrido através de seus stories: "No casamento fiquei muito tempo em pé e também devido às viagens que tive que fazer, eu também quis ir sem cadeira de rodas, extrapolei e estou tendo que aguentar a dor. Ontem tive uma dor de gritar de novo. Tomei 40 mg de morfina e não aliviava. Lembrando que ainda tenho adesivo pra dor e também faço uso de canabidiol", explicou ela em um trecho.

Atualmente com 17 anos, Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin quando tinha apenas 15 anos. Em 2021, a jovem realizou quimioterapias, transplante de medula óssea, entre outros tratamentos, e recebeu a cura em novembro de 2023.

No entanto, em janeiro deste ano o câncer teve uma recidiva de forma muito mais agressiva. Com baixa expectativa de vida, Isabel Veloso decidiu realizar alguns sonhos, como o de se casar.

Isabel Veloso celebra casamento no religioso

Casada no civil no último dia 13, Isabel Veloso celebrou o casamento com Lucas Borbas no religioso nesta segunda-feira, 22. A história da influenciadora viralizou nas redes sociais após ela compartilhar o diagnóstico de um câncer terminal.

A jovem de 17 anos compartilhou um vídeo ao vivo do casamento para os fãs e amigos. Durante a transmissão, que mostrou detalhes do casamento e da vestimenta dos noivos, ela proferiu os votos para o amado.

"Meu amor, quando eu tinha 15 anos escrevi meus primeiros votos para quando encontrasse alguém. Ele dizia assim: 'Eu não sei a cor dos seus olhos, do seu cabelo ou como é seu sorriso. Não sei como são suas manias ou qual sua cor favorita. A única coisa que eu sei é que eu tenho certeza que você é o cara certo para mim. Meu futuro amor, saiba que jamais poderia existir alguém tão bom para mim quanto você, estou ansiosa para te conhecer'", iniciou. Confira detalhes!