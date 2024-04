Saiba quanto custou o casamento de Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Isabel Veloso se casou nesta segunda, 22, em uma cerimônia religiosa; jovem viralizou nas redes ao mostrar a rotina convivendo com um câncer terminal

Isabel Veloso (17) se casou com Lucas Borbas nesta segunda-feira, 22, e compartilhou o momento especial com os fãs e seguidores. A jovem influenciadora se tornou assunto nas redes sociais ao mostrar sua rotina convivendo com um câncer em estágio terminal.

A cerimônia religiosa de Isabel Veloso aconteceu em Francisco Beltrão, município do Paraná, localizado há cerca de 7 horas de Curitiba, capital do estado . O ambiente oferece um salão para festas, ambiente externo para celebração ao céu aberto, cozinha equipara para o buffet, climatização e outros recursos.

De acordo com a apuração feita pela CARAS Brasil, até o ano de 2023, um casamento para 100 convidados no local custava a partir de R$ 27,9 mil. No pacote estavam inclusos, além do local, decoração, buffet, fotografia, filmagem, assessoria, bolo, doces, 100 litros de chopp, cantor para a cerimônia, menus de mesa, garçons e alguns itens como copos e urna para presentes.

Veloso e Borbas se casaram na cerimônia civil em 13 de abril e, nesta segunda, reuniram amigos e familiares para o casamento no religioso. Em seus votos matrimoniais, a influenciadora citou um diálogo famoso do filme A Culpa é das Estrelas.

"Alguns infinitos são maiores que outros. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto limitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter, mas Lucas, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão dentro do nosso pequeno infinito. Você me deu uma eternidade dentro dos meus dias infinitos. Te amo desde sempre e para sempre."

A celebração teve uma transmissão ao vivo nos perfis dos noivos nas redes sociais, chegando a acumular 19 mil espectadores simultâneos em uma das contas. Nos últimos meses, a jovem acumulou cerca de 3,7 milhões de seguidores em suas duas principais redes sociais.

A jovem foi diagnosticada aos 15 anos com um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sangue que se origina no sistema linfático. Em dezembro de 2023, ela foi submetida a um transplante de medula óssea e fez quimioterapia, e, naquele momento, os médicos consideraram a cura para a doença.

No entanto, a doença retornou de forma mais agressiva, chegando à condição de câncer terminal. Em janeiro deste ano, ela descobriu que a doença seria incurável, parou os tratamentos e anunciou que tinha entre quatro e seis meses de vida.

"Eu sou terminal porque eu não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que eu tenho", explicou em um vídeo. Veloso tem um tumor de 17 centímetros, localizado próximo ao coração e entre os pulmões. No início de abril, ela afirmou que o crescimento do tumor estava estabilizado.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISABEL VELOSO NAS REDES SOCIAIS: