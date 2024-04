Além de Daniel de Olivera, saiba quem esteve na festa de Sophie Charlotte

Sophie Charlotte ganhou festa surpresa nesta segunda-feira, 29, para celebrar os 35 anos; além do ex-marido, outras celebridades estiveram no evento

Sophie Charlotte comemorou seu aniversário de 35 anos nesta segunda-feira, 29, com uma festa surpresa organizada pelos amigos. A lista de convidados contou com celebridades e familiares, inclusive o ator Daniel de Olivera (46), agora ex-marido da atriz.

A artista começou o dia compartilhando homenagens de amigos como Isis Valverde, Letícia Colin e SabrinaSato, em suas redes sociais. Por volta das 2h da manhã desta terça-feira, 30, Sophie Charlotte mostrou para os fãs e seguidores fotos e momentos de sua comemoração surpresa .

O primeiro a aparecer nas publicações foi o fotógrafo André Nicolau. Ele compartilhou uma foto da atriz atrás da mesa em que estavam o bolo e doces, segurando uma vela, e escreveu na legenda: "surpresa". "Inacreditável", respondeu Sophie.

Na sequência, apareceram também Agnes Sabino, amiga da artista, a atriz e apresentadora Mariah de Moraes, a atriz Carolinie Figueiredo, a fotógrafa Elen Clarice, Angelo Wolf, seu irmão, Ana Nunes, sua prima, e sua melhor amiga, Thaila Ayala.

Daniel de Oliveira também compartilhou registros do aniversário em seu perfil do Instagram, porém, o vídeo não foi republicado por Sophie. O artista gravou alguns detalhes da decoração, que contava com bexigas do número 35 e do nome da atriz, além de uma cortina metalizada.

Foto: Reprodução/Instagram @sophiecharlotte

Além dos detalhes exibidos pelo ator, a recepção foi preparada em sua sala com velas, flores, docinhos e dois bolos especiais. Na mesa ainda estava um quadro com uma foto de seu herdeiro fruto do antigo casamento com o ator.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram o término do casamento de oito anos nesta segunda-feira, 29. Os dois começaram a namorar em 2014, nos bastidores da série O Rebú e se casaram dois anos depois, em 2016. Os artistas são pais de Otto, de 8 anos.

CONFIRA HOMENAGENS DO ANIVERSÁRIO DE SOPHIE CHARLOTTE:

