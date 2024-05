Luciana Gimenez posa ao lado de Mick Jagger em formatura do filho, Lucas

Em Nova York, Luciana Gimenez mostrou o encontro com o cantor Mick Jagger durante a cerimônia de formatura do filho deles, Lucas Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez está em Nova York, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto a formatura do filho mais velho, Lucas Jagger, de 24 anos. Na noite de quinta-feira, 16, ela esteve na cerimônia oficial e mostrou seu reencontro com o pai do herdeiro, o cantor Mick Jagger.

Em seus stories no Instagram, Luciana gravou um vídeo ao lado do vocalista dos Rolling Stones. Esbanjando simpatia, os dois surgiram sorrindo ao celebrar a mais nova conquista do filho. "Lucas, nós te amamos", escreveu a famosa na legenda ao posar com a lenda do rock.

Ao longo da semana, Luciana Gimenez compartilhou outras fotos da formatura do primogênito. Na quarta-feira, 15, a apresentadora da RedeTV! mostrou uma sessão de fotos no Yankee Stadium com Lucas Jagger e os outros formandos.

"Sinto um orgulho tão grande que não cabe no meu peito! Eu sei o quanto foi desafiador para você sair de casa, abandonar sua terra e seus amigos. Eu, como tantas mães, tenho o sonho de ver meu filho se formando e finalizando mais uma etapa da qual me dá orgulho de ter feito parte. É oficialmente o início de uma vida adulta. Uma vida que desejo que seja maravilhosa! Saiba que eu estarei sempre aqui do seu lado para tudo que precisar", declarou ela.

Antes disso, Luciana também mostrou os bastidores do primeiro dia de cerimônia da formatura. Além de Lucas Jagger, Luciana também é mãe de Lorenzo, fruto de seu longo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

Mick Jagger e Luciana Gimenez - Foto: Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez impressiona com look transparente em NY

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção ao postar fotos de um look que usou para curtir a noite em Nova York, nos EUA. Nesta quarta-feira, 15, a famosa, que está na cidade visitando seu filho mais velho, Lucas Jagger, da relação vivida com Mick Jagger, impressionou com a roupa ousada.

Usando peças pretas todas transparentes, a estrela da RedeTV! roubou a cena ao deixar suas curvas sequinhas à mostra. Além da ousadia, Gimenez esbanjou elegância e luxo ao eleger uma bolsa de grife, joias e sandálias de salto. Confira!