Solteiro, MC Daniel define mulher ideal para sua vida

Solteiro, MC Daniel não está buscando um novo amor. No entanto, se alguém especial surgir, ele descreve o que considera importante em uma mulher

Após se relacionar com Mel Maia, Yasmin Brunet e ser apontado como affair da influenciadora Lorena Maria, MC Daniel não está buscando um novo amor e garante que, "até que se prove o contrário, sou imbejável porque estou focado na minha carreira". No entanto, se alguém especial surgir, ele descreve o que considera importante em uma mulher que chama sua atenção.

"Quero uma mulher que se valorize, que se cuide, que tenha sonhos, respeite as pessoas. Tem que ser uma pessoa que tenha os mesmo princípios que eu. Buscar um novo amor hoje, não, porque sou inamorável, inconquistável, imbejável, mas se vier, que seja leve, me motive, me preencha, entenda meu trabalho, seja madura, educada, não seja superficial, e que some, que cresça comigo, ame minha família, meus amigos. Se for para vir, seja da vontade de Deus. Sem ficar procurando, caçando, estou muito focado na minha carreira, em mim e em evoluir. Nada pode me atrapalhar e desfocar no momento", disse ele em entrevista ao GShow.

"Quero alguém especial, quem é especial vai entender isso como um elogio. Tem gente que vai ficar falando que me acho a última bolacha do pacote e blá, blá, blá, mas esse tipo de mulher que pensa isso que quero bem longe de mim", completou.

O funkeiro contou ainda que sonha em ter filhos. "Esse ano, por favor, pelo amor de Deus! Queria uns cinco [filhos]. Quando a gente nasce quem cuida da gente é a mãe, depois que o tempo passa, as dificuldades são as mesmas que você nasceu e quem vai cuidar melhor de você do que seus filhos? Quero cuidar a vida inteira de uma pessoa e no final ter alguém para cuidar de mim. Ter vários netinhos. A gente luta a vida inteira para ser amado, ter o carinho e o respeito das pessoas, então quanto mais pessoas por no mundo, melhor para mim. Se tiver cinco filhos e 10 netos, vou ter muita gente para cuidar de mim", disse.

