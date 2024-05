Maíra Cardi revela que foi impedida de inaugurar abrigo no RS: ‘Desumano’

Maíra Cardi lamenta que seu abrigo para mulheres e crianças no Rio Grande do Sul não pôde ser inaugurado e pede ajuda para encontrar novo espaço

Ao longo da semana, a influenciadora e empresária Maíra Cardi anunciou que estava organizando um abrigo para mulheres e crianças em um shopping no Rio Grande do Sul. No entanto, o espaço desistiu do acordo, e na noite da última quinta-feira, 16, ela publicou um longo desabafo em suas redes sociais, pedindo ajuda para encontrar um novo local.

Através do feed do Instagram, Maíra explicou que havia decidido alugar o shopping para que as famílias pudessem ter conforto e lazer, incluindo cinema, brinquedoteca, academia, palestras e até mesmo uma escola. No entanto, o espaço desistiu do acordo enquanto ela já estava organizando tudo para receber os desabrigados.

"Como é difícil fazer o bem. Abri mão do meu trabalho, dinheiro, tempo... e como é difícil! Estava tudo certo na quarta-feira com o shopping para nossas crianças e mulheres que já sofreram tanto finalmente entrarem no novo abrigo e terem dignidade, é desumano, falta de responsabilidade, falta de humanidade”, ela desabafou.

Ainda no relato, Maíra contou que sua equipe se deparou com as portas do shopping fechadas e que agora, está buscando um novo espaço para o abrigo: “Muitas mulheres e crianças foram até o nosso abrigo, e não temos mais espaço. Me ajudem. Preciso de um espaço maior. Eu pago aluguel, só quero elas abrigadas!”, ela desabafou.

“Mas me ajudem, pois estamos numa corrida contra o tempo... não é por mim, é por nós", completou a influenciadora digital, que pretende ajudar até mesmo após as águas baixarem. Vale lembrar que Maíra e seu marido, o investidor Thiago Nigro, já tinham anunciado o abrigo com intuito de ajudar cerca 700 mulheres com crianças e até idosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

"Juntos vamos devolver a esperança dessas mulheres e crianças. Esse é só o começo! Gente, precisamos de muita coisa para elas reiniciarem a vida. O projeto ainda vai durar muito tempo. Por favor, doem: mulheresvoluntarias.rs@gmail.com", disse Maíra quando revelou o projeto em suas redes sociais. Agora, ela tenta ajustar a iniciativa.

Maíra Cardi se surpreende com pedido da filha:

Na última quinta-feira, 16, a influenciadora Maíra Cardi, de 40 anos, revelou que sua filha, Sophia, de 5 anos, pediu para acompanhar ela e Thiago Nigro em uma missão solidária ao Rio Grande do Sul. A pequena, que é fruto do relacionamento da empresária com o ator Arthur Aguiar, expressou sua vontade de doar brinquedos para crianças.

"Estou aqui grudada na minha pequena. Um dos pedidos mais importantes que recebi foi o da Sophia. Ela falou 'Mãe, quero ir para o Sul ajudar as crianças. Essas crianças precisam de brinquedos. Arruma um lugar para elas com brinquedo'. Então, foi a prioridade da nossa busca. E ela ficou super feliz em ver o tamanho do brinquedo que elas vão ter”, contou.