Mel Maia faz 20 anos: do crochê ao funk, relembre suas festas luxuosas

Mel Maia celebra seus 20 anos de forma descontraída ao lado de amigos e namorado; relembre suas festas luxuosas e looks icônicos

Mel Maia completa 20 anos nesta sexta-feira, 3, e já começou o dia ao lado dos amigos e namorado, João Maria Pereira. Em anos anteriores, a atriz chamou atenção com festas luxuosas de aniversário e looks ousados para as celebrações. Relembre a seguir.Mel Maia lamenta distância após namorado retornar para Portugal: 'Saudade'

No ano passado, Mel Maia celebrou os 19 anos em uma casa de festas na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A artista usou um look de crochê, feito à mão pelo ateliê Íris Mar, que custou cerca de R$ 700, à época.

Para a festa, ela recebeu amigos e familiares para aproveitarem o bar e as atrações do evento. Ela contou com apresentações do grupo Turma do Pagode, DJs e também do cantor MC Daniel —com quem vivia um relacionamento.

Um ano antes, em 2022, a artista também promoveu uma grande festa para comemorar os 18 anos. Ela vestiu um conjunto de macramê feito com fios coloridos, deixando à mostra o biquíni vermelho que usava por baixo. O look feito à mão também pelo ateliê Íris Mar custava entre R$ 499 e R$ 599, a depender do tamanho da roupa a ser confeccionada.

Intitulada 18tinho, a festa também aconteceu em Guaratiba, no Rio de Janeiro, em um espaço para eventos de 30 mil metros quadrados. A atriz alugou brinquedos infláveis para seus convidados, que também puderam aproveitar diversos drinks no evento.

A noite contou com apresentações de diversos nomes do funk e pagode. Artistas como Mumuzinho, DJ Nem do Dick, DJ FP do Trem Bala, DJ Cabelo do Turano, o grupo Samba do Amor e DJ LZ do CPX estiveram presente e agitaram a pista de dança.

Para o aniversário de 20 anos, Mel Maia ainda não divulgou se pretende fazer uma comemoração maior. Nesta sexta, ela mostrou nos Stories que alugou uma casa para passar o dia com os amigos e o namorado, que deram ovadas na atriz à meia-noite.

CONFIRA LOOKS DE MEL MAIA EM SEUS ANIVERSÁRIOS:

