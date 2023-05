Mel Maia também usou look de crochê em seu aniversário de 18 anos; veja fotos

A atriz Mel Maia comemorou os 19 anos neste domingo, 7, com festão

A atriz Mel Maia comemorou seus 19 anos neste domingo, 7, com um festão. A intérprete de Guiga, de Vai na Fé, escolheu um look de crochê para a celebração e deixou os convidados e seguidores babando. Porém, essa não é a primeira vez que a artista escolhe um look vazado para seu aniversário, tendo ousado também nos seus 18 anos.

Na festa realizada em junho do ano passado, Mel Maia apareceu usando um conjunto de macramê feito com fios coloridos, deixando à mostra o biquíni vermelho. O look foi feito à mão pelo ateliê Íris Mar, e, na época, custava entre R$ 499 e R$ 599, dependendo do tamanho da roupa a ser confeccionada.

Já na festa deste domingo, em que a atriz reuniu familiares e amigos, a atriz apostou em um top e saia de crochê. As peças também foram feitas à mão, pela mesma artesã que confeccionou a roupa em seu último aniversário. O top de flor off-white e a saia com pala e cordão para ajustar, da mesma cor, custaram R$ 700.

Leia também:Mel Maia usou look de R$ 500 em seu aniversário de 18 anos

Mel Maia completou 19 anos de vida na última quarta-feira, 3, e comemorou de forma intimista. A estrela ganhou um bolo de aniversário para soprar as velinhas ao lado da família e dos amigos. A estrela celebrou a data especial com um bolo redondo decorado com borboletas e o número 19. Além disso, ela enfeitou a mesa com vários docinhos, incluindo brigadeiros e beijinhos.

Nos stories do Instagram, ela agradeceu pelo carinho que recebeu no seu aniversário. "Quero agradecer todas as mensagens de carinho e de aniversário. Infelizmente eu não consigo ver e responder todos, pelo menos não hoje. É muita mensagem, mas aqui eu estou para agradecer todo mundo que me mandou mensagem. Quero agradecer de coração", afirmou.

COMPARE OS LOOKS DE MEL MAIA NOS ÚLTIMOS ANIVERSÁRIOS:

Mel Maia em seu aniversário de 19 anos. Foto: AgNews