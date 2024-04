Petra Mattar mostra os detalhes da festa de aniversário de 1 ano do filho

Nas redes sociais, a influenciadora digital Petra Mattar mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho, Makai, que completou 1 ano

Na tarde desta quarta-feira, 24, Petra Mattar usou as redes sociais para mostrar as fotos da festa de aniversário do filho, Makai, que completou seu primeiro ano de vida no dia 17 de abril.

Para comemorar a data especial, a mamãe preparou uma festa a fantasia, e encantou ao mostrar o herdeiro fantasiado de lutador. Já a influenciadora digital foi vestida como a personagem Jessie, do filme Toy Story.

"Mais um post da festa, para agradecer a Deus, por me permitir proporcionar essa festa ao meu filho. E agradecer a todos que estiveram presente (e infelizmente não cabe todas as fotos, mas saibam que se coubesse, eu postaria todas). Só quem já passou por isso, sabe o quão importante é o 1º aniversário de um filho. Então, deixo aqui o meu MUITO OBRIGADA, à quem esteve presente e deixou essa marca, pra sempre no dia do Makai. Vocês foram essenciais pra que a festa acontecesse, todos vocês", disse Petra no começo da legenda.

"Costumo dizer que não há nada mais valioso nessa vida, do que o nosso tempo, porque o tempo não volta. então por isso, meu sincero obrigada! Por disponibilizarem o tempo de vocês, para estarem com a gente. Obrigada, principalmente, a todos que saíram de outros países e cidades, só para a festa do Makai. Foi muito especial pra mim!!! Apesar de ninguém lembrar do seu primeiro aniversário, essas são recordações que levarei para sempre na minha vida e na dele!", completou.

Confira as fotos:

Homenagem de aniversário

No dia do aniversário de Makai, Petra prestou uma homenagem especial para o filho. No feed do Instagram, a influenciadora digital publicou alguns registros recentes e recordou imagens do dia do parto do herdeiro, e falou sobre como sua vida mudou com a chegada do menino.

"23:34, 17 de abril de 2023. Você chegou ao mundo e eu lembro até hoje da sensação de ouvir seu choro pela primeira vez. Meu choro veio ao encontro do teu e algo em mim mudou pra sempre naquele momento: eu renasci contigo. Quando você veio, te beijei e senti seu primeiro cheiro, inesquecível até hoje. Te colocaram pra mamar e fomos uma dupla e tanto na amamentação. Você nasceu sabendo, e eu, parecia que já havia feito aquilo uma vida toda", escreveu ela em um trecho. Confira a publicação!