Ator de Reis reúne elenco em festa luxuosa para celebrar 10ª temporada: 'De arrepiar'

A CARAS Brasil teve acesso aos bastidores da luxuosa festa de Henrique Camargo, ator da série Reis, para comemorar nova temporada

Henrique Camargo (18) reuniu o elenco da série Reisem uma festa luxuosa no Rio de Janeiro para celebrar a 10ª temporada da trama na última segunda-feira, 22. Com direito à decoração temática e um telão de cinco metros para exibição do primeiro episódio, o jovem ator desembolsou alguns milhares para o evento.

A festa com o elenco de Reis - A decadência aconteceu na casa Espaço Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro . De acordo com informações compartilhadas pela Weeventos, organizadora da celebração, com a CARAS Brasil, a festa foi avaliada em cerca de R$ 200 mil, porém, o jovem ator desembolsou um montante menor ao fechar algumas parcerias como buffet e drinks.

Além de Henrique, intérprete de Roboão, outros nomes do elenco como Sharam Diniz (Makeda) e Guilherme Dellorto (rei Salomão) também marcaram presença. "Minhas pernas começaram a tremer, meu coração a disparar. Essa nova temporada está de arrepiar", comentou Dellorto.

A decoração do espaço contou com tapetes e almofadas para o conforto dos convidados, além de mesas redondas com toalhas pretas e diversas velas para criar uma atmosfera luxuosa para o evento. A exibição do primeiro episódio da 10ª temporada começou por volta das 21h, e teve sua exibição em um telão de cinco metros.

Além disso, o ambiente também contava com um trono medieval de rei, em que diversos artistas da Record puderam se sentar para tirar fotos. Após a exibição, a festa se estendeu pela madrugada com shows de DJ Ed Vieira, Gutto Sax e DJ Izzy.

Henrique Camargo conta que a ideia inicial era fazer a comemoração na casa da assessora de marketing Bianca Barboza, porém, a especialista teve a ideia de fazer a festa na casa de eventos. "Minha ideia para esta festa foi comemorar este lindo trabalho. Sou grato à Record por esta oportunidade", completa o ator. Reis - A decadência estreou nesta segunda-feira, 22, e revisita a história do rei Salomão em uma nova versão.

