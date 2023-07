Marcelo Faria estreia na Record e integra o elenco de Reis

Após 40 anos na Globo, o ator Marcelo Faria estreia no Record e fala sobre o seu personagem na oitava temporada de Reis

Após quatro décadas na TV Globo, o ator Marcelo Faria estreia na Record e integra o elenco da oitava temporada da novela bíblica Reis. O astro interpretará Joabe, comandante do exército de Israel, em nova fase da produção.

Com lançamento marcado para a próxima segunda-feira, 17 de julho, Reis - A Consequência se passa 14 anos após os acontecimentos finais da sétima temporada. Mesmo com décadas de carreira, Marcelo relatou que passou por "semanas intensas" de gravações. "Sempre fui um ator que fez questão de viver todas as cenas de batalhas e luta. Trabalho bem com espada e a cavalo”, disse ele.

Foto: Seriella Productions

Mesmo com toda dedicação, o astro não abre a mão da ajudinha de um dublê. “Falei para o diretor Leonardo Miranda que queria o dublê sempre presente para ter conforto, porque tenho 50 anos. Não é mais aquele Marcelo de 30", relatou.

O ator também aproveitou para comentar sobre o personagem Joabe e o que ele irá trazer de novidade para a nova temporada da novela. "Joabe é um lado que Davi não possui. Ele não tem uma relação boa com mulheres, tem um conflito muito grande de relacionamento, e não é muito afetuoso. É um valente, da batalha, que vai executar as ordens, e é muito legal. Gosto de fazer esse tipo de personagem que tem força, exige da parte física, mas, ao mesmo tempo, tem uma potência intelectual. Isso é bacana."

Foto: Seriella Productions

Marcelo Faria se declara para sua namorada

Marcelo Fariausou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua namorada, Thatiana Travassos, que completa mais um ano de vida há pouco tempo. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em momentos românticos e especiais com a amada, e se declarou para ela.

"Na cachoeira, no casório, no ar, na areia, no bondinho, no bistrô, em Paris, na grama, na torre, no show… seja onde for estamos juntos e felizes. Te amo, Thatiana Travassos", disse o artista no começo do texto.

E completou: "Terceiro 22/05 que estou perto de você… mesmo que no primeiro você nem tenha olhado para mim, eu estava lá e te enxerguei. Obrigado por tanto. Feliz todo dia pra você Thatati."

Nos comentários, Thatiana respondeu o amado. "Juntos e felizes. Mais felizes juntos. É assim desde que te conheci (e eu te vi sim lá no primeiro). Obrigada por ser o meu amor. Amo te Cecelu", escreveu ela.

Confira a homenagem de Marcelo Faria para a namorada: