Pedro Neschling abre o jogo sobre fama de galã quarentão: 'Não levo tão à sério'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Neschling falou sobre sucesso nas redes sociais e revela como lida com os comentários elogiosos dos fãs

De volta à TV aberta depois de quase 10 anos, Pedro Neschling (41), o Eriberto da novela Renascer, tem visto o engajamento de suas redes sociais quase dobrar após seu retorno à TV Globo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o artista comentou que se diverte com o título de "galã quarentão" que tem recebido nas redes sociais e confessa que não é muito dedicado ao estético.

"Sempre gostei de redes sociais, participei de praticamente todas que existiram desde a minha adolescência. Pra mim é uma coisa natural essa troca com as pessoas", diz ele, que conta com quase 600 mil seguidores apenas no X, antigo Twitter. "Quando tenho uma exposição maior, como é agora o caso com a novela, a tendência é mais gente aparecer. Mas acho que tenho a sorte de ter um público muito bacana me acompanhando, não tenho muitos haters em volta, não", completa.

Mas apesar de receber muitos elogios e comentários positivos sobre seu visual sarado, Pedro, que está prestes a completar 42 anos, confessa que não é uma pessoa muito ligado à estética. Para ele, os músculos são retrato de um cuidado e dedicação com a saúde.

"Eu não diria que sou dedicado à aparência e sim dedicado à saúde. Por isso pratico muito esporte, lutas, além de fazer terapia. Isso tem um resultado estético que me deixa contente que as pessoas elogiem", afirma o filho gato de Lucélia Santos.

Leia também: Pedro Neschling rebate comentário sobre deficiência auditiva: "Imagem pejorativa"

Quanto aos comentários mais ousados e provocativos dos seguidores nas redes sociais, o artista confessa que leva na esportiva e, claro, se diverte muito. "Não levo tão a sério, mas dizer que não é legal ser chamado de galã aos 40, seria mentira", avalia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Henrique Neschling (@pedroneschling)

REPRESENTATIVIDADE EM RENASCER

Personalidade marcante no debate quanto a deficiência auditiva na mídia, o ator Pedro Neschling contou em recente entrevista à CARAS Brasil que ele mesmo sugeriu à direção do folhetim que o personagem Eriberto também fosse uma pessoa com deficiência.

"Conversei com a direção da novela sobre assumirmos meu aparelho em cena e eles toparam. Essa visibilidade é muito importante. Somos 18,6 milhões de pessoas com algum grau de perda auditiva no Brasil, e poder mostrar isso de forma natural na novela das 21h, numa trama onde a deficiência não é o foco da dramaturgia, ajuda a desmistificar a surdez, que é uma deficiência invisível. Precisamos ter mais PCDs ocupando espaços e mostrando seu talento e potencial", declara.