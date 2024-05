Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário revela o que comprou com o prêmio

Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário, Jullie Dutra celebra conquista com o dinheiro do prêmio do programa e conta o que acaba de comprar

Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, Jullie Dutra acaba de anunciar algo importante que comprou com o dinheiro do prêmio. Em um vídeo nas redes sociais, ela celebrou a conquista do seu primeiro apartamento.

Ela apareceu na celebração do seu aniversário de 39 anos de vida e falou sobre a compra do imóvel recentemente. "Oi, gente! Tudo bem? Estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de felicitações pelo meu aniversário e também para compartilhar com vocês uma grande conquista: eu hoje comprei o meu apartamento. Essa chave aqui é simbólica. Para entrar no meu apartamento não precisa de chave, mas eu fiz questão de dividir isso com vocês porque tem muita gente que torce por mim e que acredita no poder da educação", afirmou ela.

E completou: "A educação é transformadora, ela pode te colocar em lugares gloriosos. O 'Quem quer ser um milionário' foi onde mostrei meu conhecimento de toda uma vida. E se eu consegui vencer e estar onde estou hoje, com possibilidades e reconhecimento, é porque estudei e estudo muito. Não desistam dos seus sonhos e do que desejam para si. Eu hoje, além de permanecer na labuta, estudo para o meu concurso, tenho outros projetos, estou com um instituto para ser lançado que vai ajudar mulheres a se reposicionarem pela educação. Estou com o projeto de um livro infantil que vai se desdobrar em um curta de animação. E no final do ano estou indo para a Suíça. O ano promete".

Quem é Jullie Dutra?

Jullie Dutra nasceu em Limoeiro e foi criada em João Alfredo, Pernambuco, é formada em jornalismo e é CEO de uma agência de comunicação. Ela tem o sonho de ser diplomata e estuda para isso.

Órfã de pai e mãe, Jullie tem uma filha de 3 anos, Maria Helena, diagnosticada no espectro autista.

Durante o programa, Jullie se emocionou ao lembrar as perdas mais sofridas da sua vida. "Eu tinha 5 anos quando meu pai foi assassinado. Mas tenho flashes dele. Lembro dele com muito carinho e sou muito grata".

Antes de ser jornalista, Jullie chegou a cursar medicina em Havana, Cuba. "Cursei um ano, mas não era minha praia. Voltei bem desacreditada em mim. Queria fazer jornalismo e fui morar num pensionato e vendi charutos que trouxe, para pagar os estudos", contou. Jullie também escreveu o livro Caro Haiti, sobre sua experiência de dez dias hospedada no Batalhão Brasileiro do país caribenho por 10 dias.