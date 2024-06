Ben Affleck explica porque sempre está com a 'cara fechada' nas ruas

Em entrevista recente, Ben Affleck explicou porque sempre está com uma expressão séria nas fotos tiradas por paparazzi nas ruas

O ator Ben Affleck deu uma entrevista ao programa Hart To Heart, apresentado por KevinHart, e revelou o motivo de sempre aparecer com uma expressão séria nas fotos tiradas por paparazzi nas ruas.

O ator revelou que, apesar de ser uma personalidade famosa, é tímido e não gosta muito de chamar a atenção. “Sou um pouco tímido… Também não gosto de receber muita atenção. É por isso que as pessoas me veem e dizem: ‘Por que esse cara está sempre bravo?’ Porque alguém está com uma câmera na minha cara e eu fico tipo, ‘Ok, vamos lá'", disse ele.

O artista ainda ressaltou que deseja proteger sua família. “Além disso, porque estou com meus filhos e eles estão tirando fotos minhas. Na verdade, o que eu gostaria de fazer é muito mais definitivo do que apenas olhar para você assim. Eu não me importo, você pode tirar uma foto minha em uma boate ou em uma estreia, com minha esposa, eu não dou a mínima. Eu não percebo isso. Mas com meus filhos isso é diferente", afirmou.

Ben Affleck é pai de Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12, frutos do seu antigo relacionamento com Jennifer Garner.

Ben Affleck on Kevin Hart’s ‘Hart To Heart,’ now streaming on Peacock. pic.twitter.com/fTnoyZQE5f — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) June 21, 2024

Status de relacionamento

Parece que as coisas continuam fluindo para Jennifer Lopez e Ben Affleck! Em meio de rumores de uma crise em seu casamento, o ator deixou escapar qual é o status de seu relacionamento com a cantora e afastou os boatos de que eles já estariam terminados.

Ben esteve presente na estreia da 4ª temporada do 'Hart to Heart', programa do humorista Kevin Hart, e acabou se referindo à Jennifer como sua esposa. "Eu e minha esposa fomos a algum lugar - não me lembro porque ela é muito e ela cria isso - as pessoas a amam. E ela realmente representa algo importante para as pessoas", disse o ator, se referindo à diferença entre sua fama e a da artista.

Ele ainda comentou sobre um passeio que fez com seus enteados e sobre como as pessoas reagem ao encontrar Jennifer na rua. "Saímos com ela e todas as crianças pela Times Square. Foi uma loucura. Eu estava tipo: 'Oh meu Deus'. Havia uma senhora, ela estava fumando maconha em um terno roxo e ela começou a correr de trás para frente filmando, dizendo 'J-LO!'. Aí chega todo mundo, são todos turistas, seja lá o que for", disse Ben.