Eliezer rebate críticas sobre sua postura e de Viih Tube com segundo filho: "Menos entusiasmados"

O ex-BBB Eliezer não tolera que falem mal de sua família! Nesta sexta-feira, 21, o influenciador digital usou suas redes sociais para rebater uma crítica feita a ele e sua esposa, Viih Tube. Isso porque um internauta disse que eles estavam menos entusiasmados com a gravidez de seu segundo filho, Ravi.

Em uma caixinha de perguntas compartilhada nos stories de Eliezer, um de seus seguidores contou sobre sua impressão. "Por que parece que nesta gestação não tem muito entusiasmo da parte de vocês?", questionou o internauta, em comparação com a gravidez da primogênita do casal, Lua di Felice, de 1 ano.

Sem perder a paciência, Eli falou seu ponto de visto sobre a afirmação do seguidor. "Não te entusiasmo da nossa parte ou você que não está entusiasmada igual ficou quando acompanhou a gente com a Lua? Porque até o quartinho do Ravi já está sendo feito. Talvez cause essa impressão porque temos a Lua e a nossa atenção e interação é toda dela até o Ravi nascer. Mas isso não significa que estejamos menos entusiasmados com o Ravi. Talvez seja um sentimento seu fazendo você ter essa percepção. Isso acontece muito", escreveu o ex-brother.

Eliezer mostra projeto de como ficará quarto do filho do quarto de Ravi

As preparações para a chegada de Ravi estão a todo vapor! Eliezer e Viih Tube já estão construindo o futuro quartinho do baby na reforma de sua mansão. Segundo o papai, o menino terá um foguete de brinquedo dentro do quarto.

Viih Tube também disse que o quartinho só tem o carrinho de Ravi por enquanto, mas que o projeto já está em andamento. "É um quarto bem menor do que o da Lua, eu e o Eli estamos nos sentindo super culpados por isso, mas o projeto ficou lindo”. O quarto dá acesso a uma varanda e possui também um banheiro privativo. “Todos os quartos são desse mesmo tamanho. O único maior é realmente o da Lua”.

Viih Tube também disse que o segundo filho não terá berço, já que Lua não chegou a usar o dela por dormir com os pais. “Ele vai direto para a cama montessoriana. Vamos poupar ficar mudando ele de lugar. Depois eu compartilho tudo com vocês”, finalizou.