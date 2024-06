Sthefany Brito mostra talento ao customizar calça para festa junina do filho

A atriz Sthefany Brito impressionou ao mostrar que customizou a calça do filho, Antonio Enrico, que vai participar de sua primeira festa junina

Sthefany Brito mostrou que não é talentosa apenas como atriz. Nesta sexta-feira, 21, ela impressionou ao surgir nas redes sociais customizando uma calça do filho, Antonio Enrico, de três aninhos, que vai participar de sua primeira festa junina na escola.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz aparece costurando alguns itens que rementem ao clima junino na calça jeans do herdeiro, que é fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Ao dividir o registro, Sthefany falou sobre a customização. "Sextou. Costurando a calça pra um dia muito especial... primeira festa junina do colégio!", contou ela, que em seguida mostrou o resultado do seu trabalho. "O resultado... A mãe aqui também é um pouco costureira", completou.

Vale lembrar que a atriz e o marido estão à espera do segundo filho, que será um menino. Recentemente, a mamãe encantou ao exibir o barrigão na web. "Bom dia! Por aqui 26 semanas de nós dois", celebrou.

Confira:

Sthefany Brito customiza roupa para festa junina do filho - Reprodução/Instagram

Kayky Brito recorda fotos da infância ao comemorar aniversário de Sthefany Brito

Kayky Brito usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta última quarta-feira, 19, Sthefany Brito completou 37 anos de vida e ele fez questão de homenageá-la. No feed do Instagram, o ator recordou vários cliques de quando ele e a irmã eram crianças e falou sobre a relação deles.

"Hoje precisamente no dia do seu aniversário... o bom demais é estar aqui e poder falar sobre você, juntos&misturados. Mas como deve ter sido na outra encarnação que você foi minha mãe? (Você que diz isso sempre porque agiu sempre como se fosse minha mãe desde que nasci né). Talvez então o Kael (meu filho) foi meu pai… Enrico (meu sobrinho) foi meu tio... e por aí vai... Aguardemos os próximos capítulos... Te amo!", declarou o artista. Confira a publicação!