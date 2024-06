Kayky Brito recorda fotos da infância ao comemorar aniversário de Sthefany Brito

O ator Kayky Brito prestou uma bela homenagem para a irmã, a atriz Sthefany Brito, que completou 37 anos nesta quarta-feira, 19

Kayky Brito usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quarta-feira, 19, Sthefany Brito completou 37 anos de vida e ele fez questão de homenageá-la.

No feed do Instagram, o ator recordou vários cliques de quando ele e a irmã eram crianças e falou sobre a relação deles. "Hoje precisamente no dia do seu aniversário... o bom demais é estar aqui e poder falar sobre você, juntos&misturados", iniciou.

"Mas como deve ter sido na outra encarnação que você foi minha mãe? (Você que diz isso sempre porque agiu sempre como se fosse minha mãe desde que nasci né). Talvez então o Kael (meu filho) foi meu pai… Enrico (meu sobrinho) foi meu tio... e por aí vai... Aguardemos os próximos capítulos... Te amo!", declarou o artista.

Mais cedo, Kayky parabenizou a irmã através dos Stories do Instagram. "Todos os dias são especiais precisamente hoje é especialíssimo. O seu aniversário. Te amamos", escreveu ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

Kayky Brito desabafa sobre recuperação

O ator Kayky Brito tem se recuperado aos poucos do grave acidente que sofreu no ano passado. Nesta última segunda-feira, 17, o artista compartilhou em suas redes sociais que superou mais um obstáculo e voltou a correr.

"Hoje voltei a correr. Coisas boas quando a gente compartilha fica melhor ainda. Então quando voltei a atuar, nadar e pedalar, tô compartilhando com vocês. Cá estou eu, antes de tudo obrigado, amo vocês, obrigada pelo carinho de sempre", iniciou o ator.

"Comecei pelo chão a corrida. Senti um pouco o quadril, senti a lombar, aí pensei: nossa, vai ser assim o tempo todo. E foi (risos). Mas eu vim em direção à areia e quando comecei na areia amenizou bastante e fiquei mais feliz. Então é isso, estou aqui, agradecendo vocês pelo carinho de sempre, compartilhando coisas boas. E por enquanto é isso. Até! Te amo", disse ele. Ao ver a postagem, Sthefany reagiu. Confira o que ela disse!