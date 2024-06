Marcus Menna, ex-vocalista do LS Jack, explica por que não expõe vida pessoal

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcus Menna agradece o carinho dos fãs e o apoio da esposa, Renata, e dá spoiler sobre próximos projetos da carreira

Marcus Menna (47) não é de fazer muitas aparições ou comentários sobre sua vida pessoal, atitude que aprendeu com seus 30 anos de carreira. Para o artista, que ficou conhecido nacionalmente com seu trabalho como vocalista da banda LS Jack, o carinho é sempre bem-vindo, porém, é preciso dosar a exposição de sua intimidade.

Na última terça-feira, 25, o artista participou de uma reportagem do programa Mais Você (Globo) ao lado da esposa, a pedagoga Renata, e logo se tornou assunto entre fãs e internautas das redes sociais. Com os diversos comentários sobre a rara aparição, Marcus Menna recebeu muito carinho dos admiradores de sua carreira e relação .

"A vida do artista já inclui muita exposição. Por esta razão, sempre que possível preservaremos nossa intimidade", explica o músico. Na matéria, ele foi abordado por um repórter do programa matinal enquanto andava de mãos dadas com a esposa.

Leia também: Marcus Menna, do LS Jack, lança série para falar de sua recuperação

"Não costumo falar sobre a minha vida pessoal. Porém, neste caso, como se trata de uma manifestação positiva, só posso dizer que fico grato por receber este apoio", agradece aos fãs, em entrevista à CARAS Brasil. "Minha mulher é uma parceira que tem estado do meu lado e me ajudado muito. Obrigado por estarem ao nosso lado."

Quanto à carreira, ele assegura que sempre está trabalhando em novos projetos e garante que os fãs podem esperar por novidades. "Novos projetos surgem a cada dia. É isso que mantém o artista vivo", afirma. "Em breve, novas canções e turnê nacional e mundial."

Marcus Menna foi vocalista da banda LS Jack, dona do sucesso Carla, por sete anos —entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000. Em julho de 2004, o músico sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia de lipoaspiração e ficou dois meses em coma.

O artista ficou cerca de 20 minutos sem oxigenação cerebral após a parada cardiorrespiratória, o que o levou ao coma. À época, ele estava finalizando o álbum Jardim das Cores, junto ao LS Jack. Após realizar anos de tratamentos e terapias, ele pôde retornar a sua vida e carreira musical.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARCUS MENNA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: