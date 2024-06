Lembra dele? Marcus Menna, do LS Jack, faz rara aparição com esposa

O cantor Marcus Menna, ex-vocalista da banda LS Jack, deu entrevista ao programa Mais Você enquanto estava com sua esposa, a pedagoga Renata Menna

O cantor Marcus Menna, ex-vocalista da banda LS Jack, fez uma rara aparição nesta terça-feira, 25. Ele participou de uma reportagem do Mais Você e conversou com o repórter Ivo Madoglio enquanto estava com sua esposa, a pedagoga Renata Menna.

Durante o papo, ele respondeu se anda de mãos dadas com a companheira. "Estamos sempre juntos, então, a mão está sempre dada", disse o artista, que confessou que se sente mais protegido desta forma. "União, cumplicidade, respeito e muito amor", completou Renata ao falar sobre a atitude frequente entre casais.

Cantor ficou dois meses em coma

Após a reportagem, Ana Maria Braga lembrou que Marcus Menna liderou a banda LS Jack por sete anos, do final dos anos 1990 ao começo dos anos 2000. Em julho de 2004, o cantor teve uma parada cardiorrespiratória durante uma lipoaspiração e permaneceu em coma por dois meses. "Depois de muitos tratamentos e terapias, ele pôde retornar à vida e a sua carreira musical", disse a apresentadora.

"Marcus, adorei ver você aí passeando de mãos dadas com sua amada. Obrigada por ter falado com a gente. Que vocês continuem por muitos anos de corações e mãos unidas e dadas. Um beijo para vocês", encerrou Ana Maria.

Após a parada cardiorrespiratória, Menna ficou aproximadamente 20 minutos sem oxigenação cerebral, o que o levou ao coma. Naquele período, o cantor estava na fase final da produção do álbum Jardim das Cores com o LS Jack. Em uma entrevista ao gshow, Menna abordou o tema.

"Não lembro de nada que vivi durante o coma. Senti muita revolta também, mas os percalços fazem parte da vida", disse o artista, que convive com as sequelas neurológicas da lipo malsucedida. Nas redes sociais, ele mostra seu tratamento, treino, academia, além de momentos de seus shows. No ano passado, ele viajou o país com a turnê Tudo de Novo.