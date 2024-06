Maíra Cardi revela que está fazendo jejum de cinco dias: 'Apenas água'

Em sua rede social, Maíra Cardi revela que está sem comer alimentos há três dias e que ficará cinco dias só bebendo água

A influenciadora Maíra Cardi revelou nesta sexta-feira, 28, que está fazendo um jejum intenso. Ao completar três dias sem comer qualquer alimento, a ex-BBB e coach fitness falou que isso é somente o começo, pois, o fim só chegará quando completar cinco dias.

A empresária ainda surpreendeu ao contar que está apenas ingerindo água. Apesar de ter compartilhado o momento desafiante pelo qual está passando, a esposa de Thiago Nigro, o Primo Rico, não revelou por enquanto o motivo do jejum drástico.

"Estou de jejum apenas tomando água! Desde terça-feira! 3 dias. Serão 5 dessa vez!", falou a famosa sobre não ser a primeira vez que está fazendo o sacrifício. "Quer saber como estou fazendo, por que e por que estou contando?", prometeu aos seguidores que tirará dúvidas sobre o assunto.

Nas últims semanas, no Dia dos Namorados, Maíra Cardi e Thiago Nigro foram para um retiro de casais. Na data comemorativa, a famosa foi surpreendida ao não ganhar presente do amado, pois ele havia esquecido de comprar.

Casados há quase um ano, os pombinhos recentemente revelaram que pretendem adotar para aumentar a família deles. O empresário então falou sobre já ter adotado dois, os filhos da esposa de outros relacionamentos.

Maíra Cardi encara drama para a filha comer

A coach fitness Maíra Cardi compartilhou um drama que enfrentou no café da manhã com a filha, Sophia Cardi, fruto do relacionamento que viveu com o ator Arthur Aguiar, durante uma viagem que fizeram pela continente africano.

Recentemente, a empresária, que estava no local ao lado do esposo, o empresário Thiago Nigro, postou vídeos da birra da herdeira que precisou lidar logo ao acordar. Isso porque, a pequena se negou a comer as frutas que gosta e até bolo. Maíra Cardi então brincou sobre ela ter puxado a ela e só gostar de coisas saudáveis mesmo. Veja o momento tenso aqui.