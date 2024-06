Viúva de Chrystian desabafa sobre polêmicas após morte do cantor: 'Limite'

A viúva de Chrystian declarou que não deixará o legado do cantor sertanejo se perder em polêmicas: 'Sempre souberam seu endereço'

Viúva do cantor sertanejo Chrystian, Key Vieira usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 28, para publicar um desabafo através de uma carta aberta. Ao longo do texto, ela agradece o apoio que tem recebido desde que o marido partiu e lamentou que pessoas usem o nome do veterano para gerar polêmicas.

Key ainda ressaltou que não deixará que a imagem e o grande legado de Chrystian se perca em meio a assuntos envolvendo sua vida pessoal. Além de relembrar o relacionamento com o cantor, ela também disse que, agora, seu único compromisso é com os dois filhos do casal.

"Sou grata a todos os amigos e fãs que dedicaram mensagens de carinho e acompanharam o sucesso do meu grande amor ao longo dos 60 anos de estrada. Não vou deixar que uma história tão linda seja esquecida, manchada e muito menos apagada. "Entendo que um artista, como figura pública, sempre vai ter sua vida pessoal questionada, afinal o público tem sede de música e de informações", declarou Key Vieira.

"No entanto, para tudo existe um limite. Só eu, como viúva do Chrystian, posso falar com propriedade sobre os nossos dias como família. Filhos, irmão e amigos sempre souberam de seu endereço, telefone e redes. Cabe a cada um agora lidar com sua própria consciência", completou a viúva de Chrystian, sem entrar em detalhes.

"A quem questiona sua partida: só quem estava ao lado do Chrystian para saber o que de fato aconteceu. A quem especula questões financeiras: só quem dividia com ele os mesmos sonhos tem propriedade para falar sobre seus bens (materiais ou não). A quem propaga fake news: por que nunca fizeram questão de divulgar seu trabalho e agora só pensam em crescer a audiência por sob a sua lápide?", disse em outro trecho.

"Não vou carregar pesos que não são meus. Meu compromisso é com o legado musical que o Chrystian deixou, e os meus dois filhos, que assim como eu, precisam de apoio nesse momento. Seco minhas lágrimas e ergo minha cabeça para a vida, na certeza de que seguirei lutando pela nossa família; e na esperança de te encontrar na eternidade, meu amor", concluiu a viúva de Chrystian.

Cantor Ralf é criticado por turnê após a morte de Chrystian

Em meio ao luto, o cantor Ralf, irmão e ex-dupla de Chrystian, está tentando retomar a rotina aos poucos. Na última quinta-feira, 27, através de suas redes sociais, o artista contou que estava nos Estados Unidos para realizar a nova turnê, que deve iniciar já nos próximos dias.

Ralf publicou um vídeo na Times Square, em Nova York, fazendo referência a um dos grandes sucessos da ex-dupla. "Trazer um pouco da nossa alegria do Brasil para o pessoal que está morando aqui. Em homenagem também à Nova York, que é uma grande música", declarou ele.

Na legenda, o cantor complementou: "A nossa canção, a nossa inspiração, o nosso grande sucesso… cheio de sonhos e emoções a nossa NY". A decisão de retornar aos palcos poucos dias após a morte de Chrystian, no entanto, não agradou alguns fãs da ex-dupla; confira detalhes!