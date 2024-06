Chrystian teve filhos? Lembre vida pessoal do cantor que fez dupla com Ralf

O cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19, em São Paulo. Relembre a vida pessoal do artista

O cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19, em São Paulo, e deixou muita saudade. O artista, de 67 anos, tinha problemas renais e estava internado em um hospital da capital paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada. Com a notícia, os internautas tiveram curiosidade sobre a vida pessoal do artista.

Nascido em 1956, como José Pereira da Silva Neto, Chrystian era casado e tinha dois filhos. Nas redes sociais, ele costumava compartilhar registros ao lado da família. Sua esposa, a influencer Key Vieira, de 54 anos, costumava acompanhar o cantor nos shows que ele fazia pelo Brasil. Os dois completaram 29 anos de casados no último dia 6 de abril.

Chrystian e Key têm dois filhos: João Vieira e Lia Vieira. Nas redes sociais, assim como o pai, a menina mostra o amor pela música. No último aniversário de Chrystian, João fez um post para o pai agradecendo o cantor pelos conselhos, apoio e carinho. As informações são do portal G1.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Chrystian (@chrystiancantor)

Irmão de Ralf

Além dos filhos, ele era irmão do cantor sertanejo Ralf, com quem fez uma dupla sertaneja. Os dois trabalharam juntos por muitos anos e lançaram sucessos como Don't Say Goodbye, More Than You Know, Bird Songs, No Broken Heart, Emotions In My Heart, You're So Tender e Love's a Dream. Mas após um breve rompimento, a separação definitiva da dupla aconteceu em 2021.

O cantor lamentou a notícia nas redes sociais. "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", escreveu.

Veja a família de Chrystian: