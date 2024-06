Ralf, ex-dupla de Chrystian, lamenta morte do irmão: 'Não conseguimos nos despedir'

O cantor Ralf, ex-dupla sertaneja e irmão de Chrystian, prestou uma homenagem ao artista; famoso faleceu aos 67 anos

O cantor Chrystian, dex-dupla sertaneja com Ralf, faleceu aos 67 anos na noite de quarta-feira, 19, após ser internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Mais cedo, o artista passou mal e precisou ser levado à unidade de saúde. De acordo com o comunicado oficial, ele foi diagnosticado "com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado".

Durante a madrugada destaquinta-feira, 20, Ralf, que também é irmão de Chrystian, publicou uma homenagem nas redes sociais em despedida do cantor. Em seu Instagram oficial, ele publicou uma foto em preto e branco da dupla se apresentando no palco. Os dois seguiram juntos de 1983 a 2021.

"Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", escreveu Ralf na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ralf (@ralf.r.oficial)

Outros famosos também lamentaram a morte de Chrystian. A cantora Roberta Miranda resgatou imagens do artista com Ralf e compartilhou uma homenagem ao amigo em seu Instagram oficial.

"Chrystian, jamais vou esquecer você e o seu sorriso. Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você. Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado. 'Vidas Divididas', 'Tempo ao tempo', 'Prece a minha mãe' e 'Esperando você chegar' serão sempre eternizadas na sua voz. Agora, sua voz será ouvida aí no céu. O mundo sertanejo chora, incluindo eu. Descanse em paz, meu amigo", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberta Miranda (@robertamiranda)

O cantor Felipe Araújo publicou em suas redes sociais uma imagem de Chrystian e se despediu do cantor. "A música sertaneja perde um talento. Mesmo sem termos nos conhecido pessoalmente, sua carreira foi inspiradora. Descanse em paz @chrystiancantor e que seu legado continue a brilhar", escreveu.

Michel Teló homenageou Chrystian em seus stories no Instagram com uma imagem especial de um encontro com o cantor: "Descanse em paz, ídolo. Esse dia foi um dos mais especiais da vida", declarou o famoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Araújo (@felipearaujocantor)

Chrystian adiou cirurgia de transplante de rim

Em março deste ano, o cantor sertanejo Chrystian contou nas redes sociais que o transplante de rim precisou ser adiado. No novo vídeo, ele explicou que não realizou a cirurgia porque teve que fazer um procedimento para colocar stents.

"Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", disse ele.

"Estou muito melhor que eu estava em questão de saúde e alegria, Deus é bom o tempo inteiro e estou me sentindo muito bem. Quero de qualquer maneira cumprir a agenda de shows e compromissos. Fiquem tranquilos que estou me sentindo muito bem com a proteção divina e da minha amada", afirmou.

Chrystian foi internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. O cantor precisava fazer o transplante de rim porque foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão.