Cantor Ralf é criticado por turnê nos EUA após a morte de Chrystian

O cantor sertanejo Ralf recebeu críticas ao anunciar shows da turnê uma semana após a morte de Chrystian, seu irmão e ex-dupla

Em meio ao luto, o cantor Ralf, irmão e ex-dupla de Chrystian, está tentando retomar a rotina aos poucos. Na última quinta-feira, 27, através de suas redes sociais, o artista contou que estava nos Estados Unidos para realizar a nova turnê, que deve iniciar já nos próximos dias.

Ralf publicou um vídeo na Times Square, em Nova York, fazendo referência a um dos grandes sucessos da ex-dupla. "Trazer um pouco da nossa alegria do Brasil para o pessoal que está morando aqui. Em homenagem também à Nova York, que é uma grande música", declarou ele.

Na legenda, o cantor complementou: "A nossa canção, a nossa inspiração, o nosso grande sucesso… cheio de sonhos e emoções a nossa NY". A decisão de retornar aos palcos poucos dias após a morte de Chrystian, no entanto, não agradou alguns fãs da ex-dupla.

Nos comentários, internautas passaram a criticar a atitude de Ralf. "Queria desapegar do luto igual a ele", escreveu um seguidor. "Seu irmão morreu, mas você está feliz", disse outro. Apesar das mensagens negativas, muitos admiradores do famoso desejaram força e o incentivaram a seguir cantando.

"Não é fácil ter que cumprir agenda, dá pra ver que ele está lá por ser responsável, não está normal, força Ralf", declarou uma fã. "Eu sinto o quanto está sendo difícil para você estar aí, mas sei o quanto você é profissional", falou outra. "Transforme essa tristeza em alegria assim mesmo, da forma que seu irmão gostaria que fosse. Com certeza ele lá de cima também estará feliz! Bom show", disse mais uma.

Chrystian faleceu no dia 19 de junho, em um hospital de São Paulo, horas após dar entrada na unidade de saúde para internação. A causa da morte foi descrita pelo hospital como choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Ralf revela motivo de afastamento de Chrystian

Na noite do último domingo, 23, Ralf esclareceu o motivo de seu afastamento de Chrystian em uma entrevista ao 'Fantástico' da Globo. Além de revelar por que a dupla sertaneja com o irmão chegou ao fim, ele explicou os motivos do rompimento da relação e afirmou não ter nenhum arrependimento em relação ao que aconteceu.

Antes da morte de Chrystian, ele e o irmão passaram quatro anos sem se falar, coincidindo com o fim da dupla sertaneja. Em meio aos rumores de uma suposta desavença, Ralf abriu o jogo e afirmou que não houve briga. Pelo contrário, ele afirmou que a parceria musical chegou ao fim para que seu irmão pudesse focar em sua carreira; confira mais detalhes!