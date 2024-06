Ralf revela motivo de afastamento de Chrystian: "Não tenho arrependimento”

No 'Fantástico', Ralf esclarece motivo do seu rompimento quatro anos antes da morte de Chrystian e afirma não ter arrependimentos; saiba mais

Na noite do último domingo, 23, Ralf esclareceu o motivo de seu afastamento de Chrystian em uma entrevista ao 'Fantástico' da Globo. Além de revelar por que a dupla sertaneja com o irmão chegou ao fim, ele explicou os motivos do rompimento da relação e afirmou não ter nenhum arrependimento em relação ao que aconteceu.

Antes da morte de Chrystian, ele e o irmão passaram quatro anos sem se falar, coincidindo com o fim da dupla sertaneja. Em meio aos rumores de uma suposta desavença, Ralf abriu o jogo e afirmou que não houve briga. Pelo contrário, ele afirmou que a parceria musical chegou ao fim para que seu irmão pudesse focar em sua carreira.

“Ele falou: pô, eu estou numa bolha, cara (...) Ele queria gravar com os universitários, ele queria gravar com as duplas que tão começando", Ralf revelou alguns dos conflitos do interesse na dupla, mas reforçou que não houve briga. Depois que a parceria musical chegou ao fim de maneira definitiva, eles se afastaram naturalmente.

Ainda durante a entrevista, Ralf explicou o motivo pelo qual não procurou manter contato com o irmão: "Eu esperava que ele fosse me ligar porque ele desmanchou (...) eu precisava me frear nisso e procurar respeitar aquele momento que ele estava vivendo, que parecia tão feliz, de estar gravando com as pessoas que ele queria", disse.

"Eu esperei muito. Eu esperei muito que ele me procurasse, para que eu não cortasse aquele momento que ele estava vivendo (..) eu não tenho arrependimento de nada. Eu só tenho o sentimento de ter ficado tanto tempo sem ver o meu irmão", Ralf contou que não se arrepende, mas lamentou o afastamento e a despedida do irmão.

Por fim, o sertanejo afirmou que sabia que seu irmão estava doente, mas não tinha dimensão da gravidade. Chrystian morreu na noite da última quarta-feira, 19, em São Paulo, aos 67 anos, após ser levado às pressas ao hospital ao passar mal. Ele veio a óbito devido a um choque séptico decorrente de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

Logo depois da notícia da morte do irmão, Ralf escreveu um post de pesar nas redes sociais. "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão Chrystian", afirmou.

Ralf lamentou distância de Chrystian:

Em conversa com a imprensa durante o velório, Ralf falou sobre seu irmão, Chrystian, e a distância entre os dois: “Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão”, disse ele, de acordo com o site Quem.