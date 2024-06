Virginia Fonseca faz festa para celebrar seu amor por Zé Felipe

Virginia Fonseca celebra os 4 anos de relacionamento com Zé Felipe com direito a festa em casa e declaração de amor. Veja as fotos

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez uma festa em casa para celebrar os quatro anos do seu relacionamento com o marido, o cantor Zé Felipe. Os dois comemoraram o amor com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e muito docinhos.

A artista organizou um cenário em casa com um coração feito de flores vermelhas e fotos do casal, além da mesa com bolos e doces. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos da comemoração.

Na legenda do post, Virginia falou sobre a intensidade do casamento com Zé Felipe. "Josephino é minha alma gêmea… Desde o primeiro dia que nos vimos foi diferente!! Nos cumprimentamos com selinho e foi tudo muito intenso. Nunca fomos um casal de joguinhos de desinteresse, na vdd, a gnt disputava quem tinha mais interesse um no outro. Sempre deixamos claro tudo que queríamos, sobre nosso amor, nossos sonhos, sempre nos apoiamos muito e sei que vai ser pra sempre porque Deus nos uniu!!! No segundo dia que nos vimos, o Josephino ja falava sobre filhos e eu sem acreditar kkkk eu sempre achei linda as histórias de amor, onde o rapaz encontra a moça e se apaixonam loucamente e casam e tem filhos e vivem felizes para sempre… Aconteceu comigo. Hoje estamos comemorando 4 anos de uma vida inteira que está por vir, se Deus quiser. Amo você", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia exibe as filhas cumprindo tradição da família

A influenciadora digital Virginia Fonseca registrou um momento encantador de suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, com o pai delas, o cantor Zé Felipe. Ela mostrou que a família tem a tradição de pedir a benção para os mais velhos e as meninas fazem o gesto com seus pais.

No vídeo, as duas estavam prontas para curtirem uma festa junina e foram pedir a benção do pai. "Quem aguenta isso, gente?! Sério… Elas estão indo para uma festa junina no condomínio e aqui não sai de casa se não pedir a benção e a Floflo já quis dar uma de rebelde kkkkkk Maria Alice chamou atenção, mas no final as duas pediram benção e foram para festa. Ps: uma tem 1 ano e a outra tem 3!! Será q estamos lascados?!", disse a mãe coruja na legenda. Clique aqui e confira o vídeo!