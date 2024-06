Virginia exibe as filhas cumprindo tradição da família: ‘Quem aguenta?’

Virginia Fonseca exibe vídeo de momento tradicional de sua família ao registrar as filhas pedindo benção para Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca registrou um momento encantador de suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, com o pai delas, o cantor Zé Felipe. Ela mostrou que a família tem a tradição de pedir a benção para os mais velhos e as meninas fazem o gesto com seus pais.

No vídeo, as duas estavam prontas para curtirem uma festa junina e foram pedir a benção do pai. "Quem aguenta isso, gente?! Sério… Elas estão indo para uma festa junina no condomínio e aqui não sai de casa se não pedir a benção e a Floflo já quis dar uma de rebelde kkkkkk Maria Alice chamou atenção, mas no final as duas pediram benção e foram para festa. Ps: uma tem 1 ano e a outra tem 3!! Será q estamos lascados?!", disse a mãe coruja na legenda.

Em breve, a família de Virginia e Zé vai aumentar. Os dois esperam o nascimento de um menino, que vai se chamar José Leonardo e deverá nascer no segundo semestre de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

O rosto do filho caçula de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores na noite desta segunda-feira, 17, ao mostrar um novo vídeo do seu exame de ultrassom. Desta vez, ela revelou como é o rostinho do bebê José Leonardo, que nascerá nos próximos meses.

A estrela registrou quando o médico exibia o rosto do bebê na tela do exame e os familiares questionavam se ele será parecido com Maria Flor ou Maria Alice, que são as filhas mais velhas de Virginia e Zé Felipe.

“José Leonardo para vocês, gente!! Fica aí a dúvida, vai parecer Maria Alice ou Maria Flor?! Brincadeiras a parte, só desejamos que venha muita saúde, que Deus abençoe", afirmou ela na legenda. Nos comentários, Zé Felipe escreveu: "Papai ama demais".