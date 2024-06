Marcos Mion entrega conversa com Eliana antes da ida dela para a Globo

Marcos Mion celebra a ida de Eliana para a Globo e confessa que eles já conversaram sobre o assunto antes da contratação. Veja o que ele falou

O apresentador Marcos Mion confidenciou que já torcia pela ida da apresentadora Eliana para a Globo há bastante tempo. Ele contou que os dois já conversavam sobre o assunto há algum tempo e comemorou a novidade na vida da amiga.

O comunicador comentou em um post de Eliana sobre a nova etapa profissional e ele contou o que eles conversavam sobre o assunto. “Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei: ‘calma’! É só uma questão de tempo! Porque é uma contratação óbvia! Você é uma das melhores e maiores da história da TV brasileira e é aqui que você tem que estar! Vem logo!”, disse ele.

Eliana e a Globo confirmaram a assinatura do contrato nesta quinta-feira, 27, por meio das redes sociais. Ela deixou o SBT no último final de semana depois de 15 anos de parceria. Agora, ela vai contar sobre o seu futuro na Globo em entrevista no Fantástico no próximo domingo, 30.

Aniversário do Marcos Mion

Marcos Mion surgiu em clima de festa com sua família. Em suas redes sociais, o apresentador revelou que comemorou seu aniversário de 45 anos com um café da manhã especial ao lado da esposa, Suzana Gullo, e dos três filhos.

Para quem não acompanhou, Mion se envolveu em uma polêmica após seu nome ser relacionado a especulações de uma suposta traição. Ele já desmentiu os rumores e, agora, mostrou que segue em harmonia com sua família. Na foto, o apresentador aparece posando ao lado da mulher e dos herdeiros na mesa de café da manhã.

Na legenda, Marcos contou que enviou uma carta aberta ao GShow para falar sobre a chegada de mais uma etapa em sua vida. Durante a conversa, ele refletiu sobre o tempo: "Fazer 45 é uma data importante. A década dos 40 é um período de muita reflexão para o homem, afinal é considerada 'o meio do caminho'”, contou.