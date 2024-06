Após polêmica, Marcos Mion comemora aniversário ao lado da esposa e filhos

Após boatos recentes, Marcos Mion celebra seu aniversário com café da manhã especial acompanhado da esposa e dos três filhos

Após ter seu nome envolvido em uma polêmica, Marcos Mion mostrou que tudo não passou de especulação e surgiu em clima de festa com sua família. Em suas redes sociais, o apresentador revelou que comemorou seu aniversário de 45 anos com um café da manhã especial ao lado da esposa, Suzana Gullo, e dos três filhos.

Para quem não acompanhou, Mion se envolveu em uma polêmica após seu nome ser relacionado a especulações de uma suposta traição. Ele já desmentiu os rumores e, agora, mostrou que segue em harmonia com sua família. Na foto, o apresentador aparece posando ao lado da mulher e dos herdeiros na mesa de café da manhã.

Na legenda, Marcos contou que enviou uma carta aberta ao GShow para falar sobre a chegada de mais uma etapa em sua vida. Durante a conversa, ele refletiu sobre o tempo: "Fazer 45 é uma data importante. A década dos 40 é um período de muita reflexão para o homem, afinal é considerada 'o meio do caminho'”, contou.

“Por isso mesmo, hora de apreciar e avaliar o trajeto percorrido e fazer planos ou ajustes de rota para chegar até o final com um sentimento pleno de vitória. Que nesse caso é uma vida bem vivida. Uma vida intensa", disse o apresentador, que revelou usar o medo da morte como um gás para realizar seus sonhos e ter sempre muita energia.

"Aos 45, meu único medo é 'não dar tempo'. De estar em todas as etapas da vida dos meus filhos, de ver eles casarem, prosperarem, terem suas próprias famílias e conquistarem seus sonhos. Medo de não dar tempo de viver meus netos e de viver até as últimas consequências, essa vida tão abençoada que Deus me permite ter", ele se declarou para família.

Durante o relato, Mion ainda falou sobre sua esposa: "Com o câncer precoce da minha esposa aprendemos que não vale perder tempo com pessoas e coisas que não somam. E eu quero sempre somar à vida de todos que me acompanham. Devo isso ao público", disse o apresentador, que está animado com o amadurecimento.

É bom lembrar que Marcos e Suzana são pais de Romeo, de 19 anos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13. O mais velho é autista e o casal luta pela causa divulgando informações com o público. Inclusive, há alguns anos, o famoso apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno.

Esposa de Marcos Mion manda recado após insinuações:

O casamento de Marcos Mion e Suzana Gullo foi alvo de boatos e insinuações nos últimos dias na web. Diante das suposições criadas em torno da relação deles, de que o apresentador estaria traindo a esposa com uma atriz, o global se pronunciou postando uma foto apaixonada com ela, que mandou um recado direto sobre veneno.