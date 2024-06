Celso Portiolli imita vídeo de Eliana anunciando sua chegada na Globo; veja

Após Eliana postar vídeo anunciando sua contratação pela Globo, Celso Portiolli imita detalhes para falar sobre seu programa no SBT

O apresentador Celso Portiolli surpreendeu nesta quinta-feira, 27, ao imitar o vídeo do anúncio de Eliana na Globo. Minutos depois da loira postar o registro pegando seu crachá e abrindo a porta de sua mansão pra trabalhar, o funcionário de Silvio Santos fez o mesmo.

O comunicador, que terá o Domingo Legal estendido para cobrir a saída de Eliana, então fez a paródia do vídeo original, mas ao final colocou o símbolo da emissora do dono do baú. Celso Portiolli imitou até uma parte da legenda da ex-colega de trabalho.

"Muitos sonhos", falou ele ao aparecer descendo a escada de sua casa, pegando uma chave e seu crachá do SBT. Eliana fez o mesmo para anunciar sua contratação na Globo. "Nossos sonhos. Serão verdade. O futuro já começou…", disse ela usando a famosa música de fim de ano da empresa.

Vale lembrar que no último domingo, 23, Eliana se despediu do SBT após anos na emissora de Silvio Santos. Inclusive, ela relembrou o pedido inusitado que recebeu em 2009 do chefe e que a fez resolver voltar para a empresa do dono do baú.

Durante a homenagem no Programa Silvio Santos, comandada pela apresentadora Patricia Abravanel, a loira recebeu desculpas da herdeira e reagiu ao pedido. "O que eu vou falar não precisa ir ao ar. Sim, aconteceram coisas”, disse a loira com discrição e acrescentou mais observações sobre a situação.

Veja Celso Portiolli imitando o vídeo de Eliana:

🚨AGORA: TV Globo acaba de anunciar oficialmente a contratação de Eliana. pic.twitter.com/uHgCKxNEZ8 — Central Reality (@centralreality) June 27, 2024

Simplesmente o Celso Portiolli parodiando a Eliana confirmada na Globo kkk #Eliana#DomingoLegalpic.twitter.com/FTPaaVdiCA — tudo em foco (@tudoemfocoo) June 27, 2024

Qual deve ser o salário de Eliana na Globo?

A apresentadora Eliana está em uma nova fase em sua carreira. Na última semana, ela se despediu do SBT ao encerrar o contrato de 15 anos no canal. Agora, os rumores dizem que ela vai assinar com a Globo para trabalhar em novos projetos. Com isso, as especulações também giram em torno do salário dela.

Segundo o colunista André Romano, do site Observatório da TV, Eliana deve receber um salário menor na Globo em comparação com o que recebia no SBT. O novo valor mensal de pagamento dela deve ser de R$ 450 mil, mas pode chegar a R$ 3 milhões com as cotas de publicidade na atração que ela fizer.

Vale lembrar que Eliana faturava cerca de R$ 900 mil no SBT, informou o colunista Lucas Pasin, do UOL, há pouco tempo.

As especulações dizem que Eliana poderá comandar a próxima temporada do programa The Masked Singer, da Globo, com previsão de estreia para 2025. Inclusive, ela deve aparecer na Globo nos próximos dias para anunciar as novidades em sua carreira.