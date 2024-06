Quem é o namorado de Sylvia Design? Conheça o eleito

A empresária Sylvia Design é uma mulher apaixonada! Saiba quem é o namorado dela, que já participou de reality show

A empresária Sylvia Design está apaixonada! Ela é discreta quando o assunto é a sua vida pessoal, mas já assumiu que vive um namoro com um ex-integrante de reality show.

De acordo com o colunista Leo Dias, Sylvia namora com Charles Douglas, que já participou do reality show A Casa, da Record TV . O rapaz é presente nas redes sociais e tem mais de 40 mil seguidores.

Charles adora compartilhar sua rotina com os seguidores e também trabalha como corretor de imóveis. Além disso, ele é pai de duas crianças.

Recentemente, o rapaz fez uma declaração de amor para a namorada. "Nosso dia meu amor. Parabéns pra nós! 3 meses que parece ser 3 anos! Que união foi essa com tanta intensidade, amo estar ao seu lado, amo desfrutar a vida ao seu lado, sei que Deus tem um propósito pra nos pois não entramos por acaso um na vida do outro. Nada acontece e ninguém se aproxima assim um do outro se não for da vontade de Deus ainda mais a forma que nós aproximamos. O que nós vivemos é sentimos so cabe a nós e não precisamos provar nada pra ninguém muito menos fazer algo para agradar quem está de fora! E como a nossa querida amiga @eugracacosta fala: Vamos viver e ser feliz", disse ele.

Por sua vez, Sylvia respondeu ao posto de Charles nos comentários. "Meu amor, agradeço todos os dias a Deus por ter colocado você na minha vida. Você é meu par perfeito. Te amo", declarou.

Conheça o novo amor de Sylvia Design:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHARLES DOUGLAS (@charlessdouglass)