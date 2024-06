Zeca Pagodinho celebra a relação com os netos: "Não quero outra vida"

O cantor Zeca Pagodinho foi o convidado do Altas Horas deste sábado, 29. E o sambista falou sobre sua relação com a família

O cantor Zeca Pagodinho foi o convidado do Altas Horas deste sábado, 29. Durante a atração, que comemorou os 40 anos de carreira do sambista com uma edição especial, ele falou sobre sua relação com a família.

"Já fiquei muito com a banda, agora vou ficar muito na minha casa, vou para o sexto neto mês que vem", disse Zeca Pagodinho durante o programa. Serginho Groisman perguntou o nome dos seis neto. O cantor pediu “calma”, mas lembrou de todos, incluindo o que vai nascer em breve.

O neto previsto para nascer no próximo mês é Victorio, filho de Eliza. No início de junho, o sambista conheceu seu quinto neto, Martin, filho de Luizinho. Zeca também é avô de Noah, de 14 anos, Catarina, de 10 anos, e de Miguel e Domênico, ambos com 2 anos.

"É bonito, seis molequinhos. Que beleza, os colchonetes na sala, cheio de carrinho, bolinha, patinho... Ficam ali, eu fico deitado no colchonete. Não quero outra vida", comentou Zeca.

Música O Pato

Ainda durante o programa, ele relembrou a gravação que fez do clássico O Pato, para o disco infantil de Vinícius de Moraes, A Arca de Noé, que foi lançado em 1980. E o sambista confessou que não lembrava que havia gravado a música até pouco tempo atrás.

"Uma senhora do salão, uma argentina, falou: 'Meu filho é seu fã, ele adora a música do pato que você canta'. Falei: 'Senhora, eu não canto música do pato, não'. E ela: 'Canta sim'. Pensei: 'Ela deve estar enganada'. Foi então que liguei para o meu filho, falei: 'Luizinho, gravei música do pato?'. Ele falou: 'Gravou'", lembrou o cantor.

