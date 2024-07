Internauta diz que Fabi Justus estava com 'cara de doente' e ela responde

Fabiana Justus abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e fez questão de responder após internauta afirmar que ela estava com 'cara de doente'

Fabiana Justus teve o difícil diagnóstico de leucemia em janeiro deste ano e precisou passar por um transplante de medula óssea em março. Agora, felizmente, a doença já está em remissão e a empresária está realizando o tratamento de manutenção.

Nesta segunda-feira, 1º, a famosa abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs no Instagram e não se abateu ao ver um comentário um tanto quanto inadequado. "Aquele vídeo, você estava com a cara de bem doente né?", questionou o seguidor.

Com muita elegância e educação, Fabiana fez questão de responder. "Não sei qual vídeo, mas sim, tive uma doença grave e com certeza fiquei em vários momentos com cara de doente", disse ela.

Cabelo crescendo

Antes de fazer o transplante de medula óssea, Fabiana Justus realizou algumas sessões de quimioterapia e acabou perdendo o cabelo, o que é um efeito colateral esperado do tratamento. Nesta segunda-feira, 1º, a filha de Roberto Justus mostrou em seu Instagram Stories que alguns fios já estão crescendo.

"Dando um zoom para vocês verem meu cabelo crescendo. Em cima tem muitos clarinhos e, na lateral, eles são bem escuros. Estou curiosa de saber como vai nascer", disse ela.

Inclusive Fabi falou recentemente sobre o tema sobre o tema. "Eu pesquisei muito como o cabelo nasce pós quimioterapia e transplante [de medula]. Não tem regra. Alguns nascem mais fortes, outros menos. Alguns cacheados, outros lisos. Alguns de outra cor, outros não. Então confesso que não estou pensando muito, mas estou curiosa!".

Fabi também revelou que estava sofrendo ao notar os fios caindo durante o tratamento. "Não é fácil, mas confesso que eu estava sofrendo muito mais antes de raspar do que depois que eu raspei. Depois que eu raspei o cabelo, parece que saiu um peso. Antes, os fios caindo, tufos, acordar com o travesseiro todo cheio de cabelo me dava muita aflição, uma sensação muito ruim. Quando eu decidi raspar, sinto que me deu um alívio. Foi um tempo para eu me acostumar com essa nova imagem, mas acabei me acostumando. Nunca consegui usar peruca", revelou.