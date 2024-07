Conheça o primo da rainha que entrou para a história por ser gay

Saiba qual é a história do Lorde Ivar Mountbatten, o primo da rainha Elizabeth II que ficou famoso por causa de sua orientação sexual

A realeza britânica tem várias histórias sobre os seus integrantes. Que tal conhecer a história do Lorde Ivar Mountbatten? Ele é um primo da rainha Elizabeth II que ficou famoso ao assumir publicamente que é gay e ser o primeiro membro da família real a se casar com outro homem. Saiba mais abaixo:

O Lorde Ivar Mountbatten é filho de Janet Mercedes Bryce e David Mountbatten. Ele é tataraneto da rainha Vitória e primo da rainha Elizabeth II e do príncipe Phillip. Inclusive, ele é padrinho de Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward.

Ele cresceu na Escócia e frequentou a mesma escola tradicional que o Rei Charles III e o príncipe Philip. Ele se mudou para os Estados Unidos no início da vida adulta para frequentar a faculdade em Vermont.

O primeiro casamento de Ivar foi uma mulher, Penny Thompson, em 1994. Os dois ficaram juntos por 16 anos e tiveram três filhas, Ella, Louise e Alix. A separação aconteceu em 2010, e o divórcio foi oficializado em 2011.

Na época, ele comentou que achou a ex-mulher corajosa ao aceitar se casar com ele mesmo após saber que ele era bissexual. “Penny não se sentia suficientemente amada e queria mais de um marido do que eu poderia oferecer. Por causa da minha sexualidade, fiquei surpreso por ela ter se casado comigo. Talvez, ela tenha pensado que poderia me mudar, mas, no final, percebeu que não era possível”, afirmou ele, segundo o site Hello!.

Com a separação, a orientação sexual do lorde veio à tona e ele agiu com naturalidade. “Assumir é uma palavra engraçada, mas fiz isso de forma bastante indireta. Lutei com a minha sexualidade, foi uma jornada para chegar até aqui”, afirmou.

O casamento que entrou para a história

Lorde Ivar Mountbatten é casado com James. Os dois se conheceram na Suíça em 2015 e logo começaram o romance. O pedido de casamento foi feito por Ivar na cozinha de sua casa e James aceitou.

Assim, o casamento aconteceu em 2018 em Devon e logo tomou conta das manchetes internacionais por causa do primeiro casamento de um membro da realeza com outro homem. No dia da cerimônia, Ivar foi levado ao altar por sua ex-mulher, Penny.

“Ter a imprensa mundial com um grande holofote sobre mim no casamento, proclamando o Primeiro Gay da Realeza, foi bastante alarmante. A reação dos meus amigos e familiares me preocupou e eu me perguntei se o mundo iria desabar. É claro que meus medos eram infundados. Todos me apoiaram e logo ficou claro que a sua sexualidade não tem significado para os outros”, afirmou ao jornal The Independent.

