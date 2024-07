Você sabia? Família real não vota nas eleições. Saiba o motivo!

Rei Charles III e seus parentes não participam das votações oficiais para a eleição do primeiro-ministro no Reino Unido e o motivo vem à tona

O Rei Charles III e os familiares não são obrigados a participarem com seus votos nas eleições do Reino Unido. Nos últimos dias, a população local elegeu o novo primeiro-ministro, mas os integrantes da família real não foram às urnas. Quer saber o motivo? Continue lendo:

A família real britânica não tem direito a voto nas eleições. Isso porque o rei e os príncipes devem neutros quando o assunto é a política. Historicamente, a monarquia e o Parlamento devem trabalhar juntos em prol da população, sem preferências políticas que possam abalar o bom governo. Por isso, os membros da realeza não divulgam suas opiniões políticas e nem votam nas eleições.

No entanto, você sabia que não é proibido que um rei ou príncipe vote em uma eleição? O gesto não é uma proibição oficial, mas é uma boa prática que eles não se manifestem na época dos votos da população.

“O rei e os membros ativos da família podem votar legalmente nas eleições gerais como os cidadãos, mas, na prática, não fazem isso. Especialmente porque causaria um furor de especulações nos meios de comunicação e violaria a exigência constitucional de que a família real seja imparcial”, disse o especialista Robert Blackburn ao site da revista People.

Vale lembrar ainda que Meghan Markle entrou para a história neste assunto. Isso porque ela foi a primeira pessoa da família real contemporânea a votar durante uma eleição nos Estados Unidos, seu país natal. Ela votou na eleição presidencial de 2020 e até falou sobre a importância do voto, e ainda citou o seu marido, o príncipe Harry. “Quando quero encorajar as pessoas a saírem para votar, acho que é um desafio para que as pessoas se lembrem de quanto foi difícil conseguir o direito de votar. Meu marido, por exemplo, nunca pôde votar”, disse ela.

Rei Charles III recebeu o novo primeiro-ministro

A eleição geral do Reino Unido já teve o seu resultado divulgado e o vencedor foi Kier Starmer. Nesta sexta-feira, 5, ele foi recebido pelo Rei Charles III em um encontro oficial para se apresentar como novo líder do Parlamento britânico. O encontro aconteceu no Palácio de Buckingham, em Londres.

Vale lembrar que Starmer é o terceiro primeiro-ministro que o Rei Charles III convive em seu reinado. Quando assumiu o trono, Charles conviveu com Liz Truss, que ficou pouco mais de um mês no poder, e também com Rishi Sunak. Por sua vez, a rainha Elizabeth II, que ficou 70 anos no trono do Reino Unido, teve a convivência com 15 pessoas no cargo de primeiro-ministro.