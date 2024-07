Príncipe Harry e Meghan Markle estão procurando se aproximar de Kate Middleton

Para trazer harmonia à família real, Meghan Markle e Harry desejam resolver as tensões e buscam uma reaproximação com Kate Middleton

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, estão empenhados em se reaproximar da princesa Kate Middleton, nos últimos anos o irmão mais novo de William, não teve contato frequente com a cunhada. Essa distância tem gerado especulações sobre as tensões familiares.

No entanto, ambos parecem estar dispostos a superar essas barreiras. A reconciliação entre eles pode representar um passo importante para a unidade da família real. A expectativa é grande para que esse encontro aconteça em breve.

Com o diagnóstico de câncer de Kate, Meghan estaria especialmente ansiosa para resolver as pendências entre elas o mais rápido possível. De acordo com uma fonte, Meghan está determinada a se mostrar como a pessoa madura nessa situação.

"Meghan está desesperada para parecer uma pessoa maior e acabar com essa rixa entre elas — parecer uma espécie de salvadora real só poderia fazer bem à sua imagem", comentou a fonte à revista OK!. Essa iniciativa de Meghan pode ser uma oportunidade de mostrar empatia e força. A relação entre as duas tem sido alvo de muitas especulações, e um gesto de reconciliação seria um alívio para todos os envolvidos.

No entanto, essa reconciliação deve ocorrer apenas após Kate retornar às suas funções reais, pois ela está afastada devido ao tratamento. Harry esteve na Inglaterra duas vezes este ano: em fevereiro, quando se encontrou somente com o pai, e em maio, quando não viu ninguém da família real. Meghan, por sua vez, não acompanhou o marido nessas visitas. Contudo, todos esperam que essa situação seja resolvida em um futuro próximo, trazendo harmonia para a família.

Família real deletou comunicado do príncipe Harry

A família real britânica tomou uma atitude radical e sem fazer alardes. A imprensa internacional descobriu que a equipe da realeza deletou um comunicado memorável e histórico do príncipe Harry sobre Meghan Markle. O comunicado estava disponível no site oficial da família, mas foi tirado do ar há pouco tempo.

A rara declaração era um pedido de Harry por respeito com sua então namorada, Meghan, e foi divulgado em 2016. Este foi a primeira vez que ele confirmou o namoro e repudiou o assédio ao redor dela pela mídia.

Segundo o site da revista People, o comunicado estava disponível no início de dezembro de 2023. Porém, por volta do dia 10 de dezembro de 2023, o link já não estava mais funcionando. Por enquanto, a realeza não se pronunciou sobre o motivo de remover o post do site.