Família real toma atitude radical e deleta comunicado do príncipe Harry

Família real britânica decide tirar do ar um comunicado memorável do príncipe Harry sobre Meghan Markle. Relembre o que ele dizia no texto

A família real britânica tomou uma atitude radical e sem fazer alardes. A imprensa internacional descobriu que a equipe da realeza deletou um comunicado memorável e histórico do príncipe Harry sobre Meghan Markle. O comunicado estava disponível no site oficial da família, mas foi tirado do ar há pouco tempo.

A rara declaração era um pedido de Harry por respeito com sua então namorada, Meghan, e foi divulgado em 2016. Este foi a primeira vez que ele confirmou o namoro e repudiou o assédio ao redor dela pela mídia.

Segundo o site da revista People, o comunicado estava disponível no início de dezembro de 2023. Porém, por volta do dia 10 de dezembro de 2023, o link já não estava mais funcionando. Por enquanto, a realeza não se pronunciou sobre o motivo de remover o post do site.

O que estava escrito no comunicado do príncipe Harry?

O comunicado do príncipe Harry foi escrito pelo secretário de comunicações dele e compartilhado em novembro de 2016. Na época, o romance dele com Meghan tinha acabado de ser divulgado na imprensa e ela era alvo frequente dos paparazzi em sua rotina. Com isso, Harry decidiu pedir mais privacidade e respeito.

"Sua namorada, Meghan Markle, foi alvo de uma onda de abusos e assédio. Parte disso foi muito público – a difamação na primeira página de um jornal nacional; de comentários; e o sexismo e o racismo flagrantes dos trolls das redes sociais e dos comentários em artigos da web; dos repórteres e fotógrafos que conseguiram entrar ilegalmente na sua casa e das chamadas para a polícia que se seguiram; os subornos substanciais oferecidos pelos jornais ao seu ex-namorado. O Príncipe Harry está preocupado com a segurança da Sra. Markle e está profundamente desapontado por não ter sido capaz de protegê-la", disse na época.

E completou: "Não é certo que, após alguns meses de relacionamento com ele, a Sra. viva uma tempestade dessas. Ele sabe que os comentadores dirão que este é “o preço que ela tem de pagar” e que “tudo isto faz parte do jogo”. Eu discordo fortemente. Isto não é um jogo – é a vida dela e a dele".

Vale lembrar que Harry e Meghan se casaram em maio de 2018 e tiveram dois filhos, Archie e Lilibet. Os dois vivem na Califórnia, Estados Unidos, após renunciarem seus cargos como membros ativos da realeza no Reino Unido.