Taylor Swift posa com príncipe William e filhos nos bastidores de show em Londres

Taylor Swift recebe a Família Real em show da 'The Eras Tour' em Londres e posa com príncipe William e seus filhos, George e Charlotte; veja!

A cantora Taylor Swift está realizando show da The Eras Tour em Londres, na Inglaterra, neste fim de semana. E ela contou com a presença ilustre da Família Real na plateia da última sexta-feira, 21. Príncipe William apareceu no show acompanhado de seus filhos, George e Charlotte, frutos de seu casamento com Kate Middleton.

Em seu perfil oficial do Instagram, Swift publicou uma selfie feita nos bastidores do show ao lado do filho mais velho de rei Charles III e seus herdeiros. O namorado da artista, o jogador de futebol americano Travis Kelce, também apareceu no clique.

"Feliz aniversário, amigo! Os shows de Londres começaram de uma forma esplêndida", escreveu Taylor Swift na legenda da publicação, celebrando o aniversário de William, que completou 42 anos de vida no dia do show.

No Instagram oficial do duque e duquesa de Sussex, William compartilhou os bastidores da selfie e mostrou um ângulo diferente do clique. "Obrigado @taylorswift por esta grande noite", dizia a legenda. Kate Middleton, que enfrenta batalha contra câncer e está afastada de compromissos públicos, não acompanhou a família no passeio.

Nas redes sociais, o irmão de príncipe Harry viralizou com seu comportamento durante uma das apresentações de Taylor. William surgiu dançando muito com George e Charlotte ao som de 'Shake It Off', grande hit da cantora.

Amiga de Taylor Swift relata incêndio na cozinha da cantora

Que perigo! A cantora pop Taylor Swift viveu uma situação inusitada nesta semana. Em vídeo compartilhado por Gracie Abrams nesta sexta-feira, 21, a artista surgiu tentando apagar um breve incêndio que se iniciou em sua cozinha.

No momento, a famosa estava compondo uma música com a amiga, também cantora, quando de repente precisou usar um institor para desfazer o fogo.

"Escrever esta música inteira das 2h às 6h foi uma das mais divertidas que já tive na minha vida. @taylorswift, agora sabemos como usar um extintor. Eu te amo", escreveu Gracie Abrams na legenda da publicação, que também continha um registro da canção que compuseram juntas.